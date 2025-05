In Noord-Nederland transformeert Batenburg Beenen de manier waarop technologie werk en leven beïnvloedt. Door autonome robots te ontwikkelen die waarnemen, handelen en leren, maakt het bedrijf een blijvende impact op duurzaamheid, schaalbaarheid en mensgerichtheid. Deze hightech evolutie illustreert hoe innovatie ervoor zorgt dat we in de toekomst kunnen concurreren met economische grootmachten zoals China en de VS.

De kracht van het noorden

In een regio met een rijke geschiedenis in landbouwmechanisatie bloeit vandaag een nieuwe generatie hightech bedrijven. Vijf jaar geleden koos Batenburg Beenen bewust voor een nieuwe koers: impact maken met autonome robots. Projecten moeten duurzaam zijn, schaalbaar én mensgericht. Robots die niet alleen herhalen, maar ook waarnemen, handelen en leren.

“Autonome robots bouwen is geen doel op zich. Het gaat ons om impact – voor mens, werk en wereld.” – Thom Verwater, Innovatiemanager Batenburg Beenen.

De drie pijlers van autonome robotica

Bij Batenburg Beenen draait autonomie om drie pijlers: waarnemen, manipuleren en intelligentie.

· Waarnemen: sensoren en camera’s geven robots ‘ogen’. In een project met Rijkswaterstaat brengen LiDAR-camera’s boten die onder bruggen varen in 3D in beeld. Zo ontstaan inzichten voor het ontwerp van nieuwe bruggen.

· Manipuleren: robotarmen voeren fysieke taken uit. Zoals in Drachten, waar duizenden scheerapparaten en tandenborstels worden geassembleerd door robots.

· Intelligentie: het brein van de robot. In samenwerking met o.a. Lectoraat Computer Vision & Data Science NHL Stenden en Engineering en Technology van de Rijksuniversiteit Groningen worden robots digitaal getraind via AI, reinforcement learning en digital twins. Zo leren ze taken veilig in een virtuele omgeving, voordat ze ze in het echt uitvoeren

Slimme machines met echte impact

Een van de eerste successen was de samenwerking met Andela, een machinebouwer in de biologische landbouw. Samen ontwikkelden ze een robot die onkruid herkent én verwijdert. Autonoom. Inmiddels zijn meerdere van deze robots operationeel in de polder. Ook in sectoren als e-commerce, recycling en glastuinbouw liggen nog grote kansen.

Waar technologie en teamwork samen impact maken

Batenburg Beenen staat niet alleen. Als onderdeel van de Batenburg Techniek, met ruim 1.250 collega’s, werken ze aan slimme oplossingen in elektrificatie en industriële automatisering. Van laadoplossingen voor elektrische vrachtwagens tot digital twins en visiontechnologie.

De toekomst ligt in technologieën die nu nog nieuw zijn, maar straks vanzelfsprekend: humanoids, AI die leert bewegen, robots die hun omgeving begrijpen. Geen toekomstmuziek, maar realiteit in wording.

Met Smarter Focus bouwen we aan a Brighter Tomorrow.