Vanzelfsprekend, of een grote uitdaging? Er gebeurt veel op het terrein van voeding, en dat staat centraal op InnoTeP 2022. Rik Eweg (Hogeschool Van Hall Larenstein) trapt op vrijdag 30 september af met een beschouwing over strategieën voor een duurzame voedselvoorziening. En dat laat zien dat er eigenlijk veel teveel is voor één middag. Daarom kozen wij drie thema’s om verder de diepte in te gaan: akkerbouw, de eiwittransitie, en verwerken & bewaren.

In de akkerbouw is innovatie gemeengoed: KeyGene laat zien hoe het gewas zelf verandert door de inzet van biotechnologie; Corné Kempenaar, leider van het project Nationale Proeftuin Precisielandbouw en Maarten van Dam van Regeneratieve Boerderij Schevichoven vertellen over teeltmethoden en ondernemerschap in de akkerbouw. Dit blok sluit af met een discussie over de rol van technologie in land- en tuinbouw onder leiding van Jouke Kardolus (OostNL).

In het tweede blok staat de eiwittransitie centraal. Hoe en waardoor worden dierlijke eiwitten in ons dieet vervangen? Natascha Kooiman (Transitie Coalitie Voedsel) vertelt over wat deze transitie precies inhoudt. André Jurrius (Lekker Lupine), Bobeldijk Food Group en Phycom bespreken enkele belangrijke alternatieven voor dierlijk eiwit, en waarom die lekker en verantwoord zijn.

Maar hoe zorg je dat voedsel uiteindelijk op een aantrekkelijke, veilige en efficiënte manier op ons bord komt? Daarover gaat het derde blok, verwerken en bewaren. Magie Creations gebruikt een reststroom uit de brouwerij om brood te maken, Foodjet ontwikkelt machines op basis van printtechnologie voor de voedingsmiddelenindustrie en Baltussen Konserven maakt gebruik van de nieuwste technieken om biologisch geteelde groenten en fruit te conserveren. Wouter de Heij (TOP BV) leidt ons na deze voorbeelden in vogelvlucht door het landschap van de voedselverwerking.

Programma

13:00 – 13:30: Opening & inleiding: Ben Dankbaar gevolgd door Rik Eweg (Hogeschool Van Hall Larenstein)

13:30 – 14:30: Innovatie in akkerbouw

14:55 – 15:55: De eiwittransitie

16:20 – 17:20: Verwerken en bewerken

Nijmegen School of Management / Institute for Management Research en Vindsubsidies zijn de partners van InnoTeP 2022.

Aanmelden