Per 16 februari neemt INNO‐metaal uit Eindhoven Koridon Industriële Plaatbewerking uit Zaandam over. Hiermee komt voor beide partijen een sterk gewenste strategische samenwerking tot stand. Met deze samenwerking kunnen we verdere groei verwezenlijken en ontstaat een groep die focus brengt in haar activiteiten. Hierbij was Koridon op zoek naar een partij die lange termijn continuïteit kan bieden. Zowel INNO‐metaal als Koridon Industriële Plaatbewerking gaan onder de eigen naam en onder de huidige eigen directie door.

Samen verder op zoek naar nieuwe kansen

Met veel ambitie en enthousiasme zullen we de samenwerking komende tijd verder vorm geven. Samen zullen wij onze krachten bundelen, daarmee de markt benaderen en onze al bestaande relaties nog beter van dienst kunnen zijn.

Anouk Manders: “We zijn blij om samen met Koridon te kunnen gaan werken aan het verder invullen van onze groei ambitie. We gaan er samen een succes van maken!”

Gertjan van den Hazelkamp: “Koridon is een mooi bedrijf en de perfecte aanvulling voor INNO. We hebben veel zin om deze samenwerking naar de toekomst verder vorm te geven”.

Ton Koridon: “Na ruim 35 jaar dit geweldige bedrijf mede mogen te helpen opbouwen hebben wij de partner gevonden die precies bij onze normen en waarden past en met dezelfde technische drive fantastische producten voor onze gemeenschappelijke‐ en nieuwe klanten kunnen maken.”

Rob Beltman: “Fijn om deze geweldige partner te hebben gevonden waarmee we continuïteit aan ons bedrijf en onze mensen geven en gezamenlijk met groot vertrouwen de uitdagingen van nu en in de toekomst aan kunnen gaan!”

INNO‐metaal & INNO‐assembly is gevestigd in Eindhoven met 140 medewerkers en actief als toeleverancier in diverse markten met als hoofdmarkt de medische industrie. INNO ontwerpt en maakt specialistisch fijn plaat‐ en laswerk en complete modules inclusief assemblage. INNO is actief als systeem integrator in de wereld van ‘sheet‐metal based mechatronics’ met een moderne in‐house seriefabricage.

Koridon Industriële Plaatbewerking is gevestigd in Zaandam en is met ongeveer 30 medewerkers in ruim 35 jaar uitgegroeid tot één van de meest moderne toeleveranciers in de top van de Nederlandse plaatbewerkingsindustrie. Belangrijkste kenmerken van ons bedrijf zijn onze know‐how, hoge kwaliteit, leverbetrouwbaarheid en grote mate van flexibiliteit. Daarnaast worden wij gewaardeerd om het meedenken en terugkoppelen van oplossingen, heldere communicatie en persoonlijke aandacht.