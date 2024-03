“We zijn verheugd om de nieuwe functie te lanceren, waarvan we geloven dat het een waardevolle aanvulling zal zijn voor onze klanten,” zei Jella Theeuwen, CEO van InnerBuddies. “We vinden het enorm belangrijk om onze klanten de best mogelijke informatie en ondersteuning te bieden om hen te helpen hun darmgezondheid te verbeteren.” Deze functionaliteit vertegenwoordigt een significante vooruitgang in die richting.”

Echter bracht de ontwikkeling aanzienlijke uitdagingen met zich mee, vooral bij het vertalen van de uitgebreide kennis van diëtisten naar het systeem van InnerBuddies. Dit systeem houdt rekening met verschillende factoren, waaronder de gezondheidstoestand, dieetsvoorkeuren, bacterie samenstelling, voedingsintoleranties en andere persoonlijke gegevens die door klanten worden verstrekt. De complexiteit nam toe bij het accommoderen van specifieke aandoeningen en klachten.

Na meer dan vier maanden van finetunen en testen is de functie gelanceerd. Het geeft aan waar klanten zich op moeten richten door hen (1) dieetaanpassingen op basis van het voedingsdagboek en (2) nieuwe voedingsaanbevelingen op basis van AI te laten zien, waardoor het voor gebruikers makkelijk is om te volgen.

Deze opwindende ontwikkeling kwam voort uit waardevolle klantenfeedback. Toegewijde gebruikers benaderden ons met vragen over hoe ze hun testresultaten beter in praktijk konden integreren. Als reactie op hun behoeften hebben we handmatig gedetailleerde antwoorden op hun vragen samengesteld die op maat zijn gemaakt voor elke individuele klant. De overweldigend positieve feedback die we ontvingen, diende als katalysator voor het ontstaan van deze innovatieve functie.

InnerBuddies is toegewijd aan het bevorderen van gezondheid en welzijn door middel van innovatieve technologie, waardoor klanten worden voorzien met de tools die ze nodig hebben om hun gezondheidsdoelen te bereiken. Deze nieuwe functie is een belangrijke stap voorwaarts in gepersonaliseerde gezondheidszorg en biedt een meer geïnformeerde en op maat gemaakte benadering van voeding en welzijn.