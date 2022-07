InMotion startte drie jaar geleden met de bouw van de raceauto, waar momenteel in totaal 35 studenten aan meewerken. De auto reed tijdens testen op Circuit Zandvoort al eens 225 kilometer per uur en kan volgens modellen zelfs richting de 300 kilometer per uur. Bijzonder is het batterijpakket dat dezelfde capaciteit heeft als een standaard Tesla model 3 (58 kilowattuur) maar wel twee keer zo snel oplaadt, namelijk in twaalf minuten. Voor zover bekend is dit de enige elektrische auto voor lange afstandsraces die dat kan. Inmiddels ontwikkelt het team het batterijpakket verder door, met als doel om de oplaadtijd te verkorten tot enkele minuten, een echte pitstop dus.

Koeling

Het geheim zit hem in de koeling van het batterijpakket, legt teammanager Ewout Timmermans uit. “Bij het opladen van een batterij komt warmte vrij. Dat voel je bijvoorbeeld ook als je een telefoon oplaadt, die wordt warm. Bij een telefoon praat je over een kleine batterijcel, maar tijdens het snelladen van een batterijpakket met honderden cellen dicht bij elkaar komt minstens duizend keer meer warmte vrij. Daar kunnen de batterijcellen niet tegen, boven de 45 graden degraderen ze vrij snel. Met andere woorden; de inhoud van de batterij neemt af. De auto verliest zijn actieradius en moet vaker worden opgeladen. Bovendien neemt het risico op kortsluiting en brand toe als de batterij oververhit raakt.”

Daarom heeft het team een koelmethode ontwikkeld waarbij koelplaten gevuld met koelvloeistof tussen de modules met cellen zijn geplaatst. Op die manier onttrekken ze warmte aan het batterijpakket zodat de accu sneller kan laden zonder oververhit te raken. “We zijn nu zelfs bezig om de techniek te verfijnen door op celniveau te koelen, waardoor we binnen enkele minuten kunnen laden. Aangezien er zo’n 360 cellen in een batterijpakket zitten, is dat een flinke uitdaging”, verduidelijkt Timmermans.

Uitdagen

InMotion wil met de zeer korte laadtijd van zijn raceauto de huidige auto-industrie uitdagen. Door aan te tonen dat de laadtijd van elektrische auto’s drastisch verkort kan worden – en vergelijkbaar wordt met een tankbeurt met benzine – hopen ze de drempel richting elektrisch rijden weg te nemen en de wereld een stukje groener te maken. Timmermans: “In een race stel je de auto en batterijpakket bloot aan de meest extreme omstandigheden. Als het op een circuit tijdens een lange afstandsrace lukt om de oplaadtijd de verkorten, moet dat op de weg zeker lukken.”

Volgens Maarten Steinbuch, hoogleraar Mechanical Engineering aan de TU/e, is de bijdrage van de studenten waardevol voor bedrijven die inzetten op groene mobiliteit. “InMotion racet ons op een standvastige en innovatieve manier naar een duurzame toekomst. Hun technologie en meetmodellen kunnen voor de toekomst interessant zijn voor de industrie, bijvoorbeeld om de laadtijd van elektrische vrachtwagens of vliegtuigen drastisch omlaag te brengen.”

24-uursrace

De technologie is onder meer getest bij onderzoekinstelling TNO. Professionele coureurs als Kevin Abbring, Bas Schothorst en Christiaan Frankenhout voerden de demo- en testrondes uit. De raceauto voldoet bovendien aan de technische standaarden voor de LMP3, de instap-prototypeklasse van de 24 uur van Le Mans, bedoeld om jonge coureurs en nieuwe teams in te laten stappen.

De droom is om uiteindelijk deel te mogen nemen aan deze legendarische 24-uursrace. Timmermans: "Maar het ontwikkelen van een raceauto betekent nog niet dat je als team de kennis hebt om er mee te racen, daarom willen we eerst een 1 uur durende race volbrengen, om vanuit daar verder te bouwen. Hopelijk staan we dan ooit aan de start van deze iconische race."