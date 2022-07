Productie vanwege hoge energieprijzen verminderd…

De energie-intensieve industrietakken hebben hun aardgasconsumptie sterk verminderd door hun productie te beperken, waar mogelijk versneld energiebesparing door te voeren of alternatieven als LNG of steenkolen in te zetten. Zo verbruikt de petrochemie de eerste helft van 2022 slechts half zoveel aardgas als in 2019. In de grotere chemiesector, goed voor 15% van de totale industriële productiewaarde, is de afname 23%. Industriebedrijven die afhankelijk zijn van prijzen op de wereldmarkt kunnen de lokaal hogere energieprijzen niet of nauwelijks doorberekenen, omdat partijen in andere werelddelen vaak energie tegen lagere tarieven kunnen inkopen.