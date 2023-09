ING investeert in het snelgroeiende Rotterdamse semiconductorbedrijf Nearfield Instruments. Het is de tweede investering in korte tijd van ING in de Nederlandse chipindustrie. Eerder dit jaar nam ING deel aan de investeringsronde voor SMART Photonics. De investeringen bevestigen het vertrouwen van de bank in de Nederlandse halfgeleider en fotonica-industrie en onderstrepen het belang van een sterke Europese chipsector. Dit is noodzakelijk voor de energietransitie, omdat microchips een essentieel onderdeel vormen voor toepassingen voor zon- en windenergie en elektrisch vervoer. Daarnaast maken deze chips technologische toepassingen sneller en energiezuiniger.

ING is de enige bank die participeert in de meest recente investeringsronde van €27 miljoen voor Nearfield Instruments en is ook de enige nieuwe investeerder, naast bestaande Nederlandse investeerders Innovation Industries, het Deep Tech Fonds van Invest-NL en TNO. De investering past in de langetermijnstrategie van de bank om de positie van de Nederlandse halfgeleider en fotonica-industrie verder te versterken. Om die reden helpt ING niet alleen bij de financiering van grote strategische spelers, maar ook met investeringen in veelbelovende scale-ups, de bepalende Europese techspelers van morgen.