Bestronics is een toonaangevende producent van hightech electronica en is daarnaast actief als test-, en assemblage partij voor diverse elektronische toepassingen. Het zwaartepunt van de klanten van Bestronics bevindt zich in de consumer-electronics en automotive, met een sterke groei richting medische toepassingen. Bestronics heeft vier locaties in Nederland en een inkoopkantoor in China.

ING Corporate Investments, de investeringstak van ING, en private equity partij OxGreenfield nemen een deel van de aandelen van Bestronics uit Veldhoven over.

De onderneming onderscheidt zich in de markt door haar kennis van sectorspecifieke processen, lean- en mean procesinrichting, technische expertise en kennis van de gecompliceerde situatie in de supply chain. De onderneming heeft in de afgelopen jaren consequent groei gerealiseerd en zijn er buy- and build kansen. De combinatie van al deze factoren hebben ING en OxGreenfield ertoe bewogen te investeren in deze onderneming.

De onderneming wordt geleid door de broers Hans en Anton van Limpt die de komende jaren de groei verder gestalte zullen blijven geven.

Bestronics is gevestigd in Veldhoven en bevindt zich dus midden in de Brabantse hightech omgeving en is een gewaardeerd lid van Brainport Industries. Dit geeft de onderneming een uitstekende uitgangspositie voor de werving van talentvol personeel en de verdere groei van haar klantenbasis.

De toegevoegde waarde van Bestronics ligt in de kennis van markt & sector kenmerkende processen, de techniek, het ontzorgen van klanten en de pragmatische benadering van klantverzoeken en servicebehoefte. Dit maakt de onderneming uniek ten opzichte van andere aanbieders en verklaart waarom het een sterke groei doormaakt. Mede door de stijgende vraag naar elektrificatie en internet of things bij bestaande klanten wordt verwacht dat deze groei wordt voortgezet de aankomende jaren. Het toevoegen van nieuwe diensten en functionaliteiten zal hieraan bijdragen, evenals de groei binnen een groeiende groep OEM klanten.

Spinnov

Onderdeel van de transactie is de volledige integratie van Spinnov in Bestronics. Spinnov is actief als ontwerp– en engineering partij van elektronicaproducten en is hierdoor een perfecte aanvulling op de activiteiten van Bestronics. De twee ondernemingen samen kunnen hierdoor als one-stop-shop een full serviceoplossing bieden in het gehele proces van productontwikkeling, productie en assemblage.

Aantrekkelijke uitgangspositie in Buy & Build

Door de goede beheersing van de supply chain en het bereiken van operational excellence in het interne proces, heeft Bestronics al aangetoond integratie met bestaande marktpartijen te beheersen. In 2023 is Gemini uit Beek volledig geïntegreerd in de productieketen van Bestronics, met een centrale inkoop en productieplanning.

Belangrijk uitgangspunt van de huidige transactie is een verdere ontwikkeling van de Buy & Build strategie, waar veel mogelijkheden zijn om bestaande ondernemingen in PCB-ontwikkeling, productie en eindassemblage aan de onderneming te verbinden.

Om deze groei en plannen te faciliteren blijven Hans en Anton van Limpt de komende jaren aan de onderneming verbonden. De beide heren van Limpt zien de toekomst voor Bestronics en Spinnov met vertrouwen tegemoet: “We zien er naar uit om samen met ING en OxGreenfield te werken aan de verdere groei en ontwikkeling van ons prachtige bedrijf. We blijven de komende jaren aan als directie van Bestronics, samen met ING en OxGreenfield gaan we onze organisatie optimaliseren en laten groeien, zodat het in de toekomst ook zonder onze directe betrokkenheid verder kan.”

Over ING Corporate Investments

ING Corporate Investments, een 100% dochteronderneming van ING Bank, biedt op maat gemaakte risicodragende kapitaaloplossingen die verder gaan dan traditionele bankfinanciering, variërend van achtergestelde leningen tot investeringen in het gewone aandelenkapitaal. ING CI ondersteunt bedrijven bij het realiseren van strategische ambities door het verstrekken van groeikapitaal en bieden van toegang tot het wereldwijde netwerk van ING en haar lokale expertise. ING CI heeft een bewezen track record en meer dan €1,5 miljard risicodragend kapitaal geïnvesteerd in de afgelopen 10 jaar.

OxGreenfield investeert in ervaring, expertise en toewijding om ruimte te creëren voor groeiambities van ondernemers. Met als focus het versterken van management, DGA-opvolging, carve out, groei, scale up en turn around, richt de investeerder zich vooral op industriële ondernemingen met een technisch onderscheidend karakter. De partners van OxGreenfield staan samen voor een indrukwekkend trackrecord. Ieder met hun eigen expertise, gaan ze samen voor de verbinding, de relatie én de resultaten. De investering in Bestronics is de 3e investering van het tweede fonds OxGreenfield Fund II UA.