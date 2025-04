Infineon Technologies AG versterkt zijn systeemexpertise voor softwaregedefinieerde voertuigen met de overname van de Ethernet-activiteiten voor auto’s van Marvell Technology. Dit vormt een aanvulling op en uitbreiding van de marktleidende microcontrolleractiviteiten van Infineon. Infineon en Marvell Technology, Inc. hebben een overeenkomst gesloten voor de transactie voor een aankoopprijs van $ 2,5 miljard in contanten. De overname is onder voorbehoud van de nodige goedkeuringen van de regelgevende instanties. Ethernet is een belangrijke technologie voor communicatie- en connectiviteitsoplossingen met lage latentie en hoge bandbreedte die van cruciaal belang is voor softwaregedefinieerde voertuigen. Bovendien heeft het een groot potentieel voor aangrenzende toepassingsgebieden zoals humanoïde robots. De geplande investering zal de toch al stevige positie van het bedrijf in de VS verder versterken, inclusief uitgebreide onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten.

“De overname past strategisch uitstekend bij Infineon als ’s werelds toonaangevende leverancier van halfgeleideroplossingen voor de auto-industrie”, zegt , CEO Jochem Hanebeck van Infineon. “We zullen de zeer complementaire Ethernet-technologie combineren met ons bestaande, brede productportfolio om onze klanten nog uitgebreidere en toonaangevende oplossingen voor softwaregedefinieerde voertuigen te bieden. De transactie versterkt onze strategie van winstgevende groei in de toekomst en opent nieuwe kansen op het gebied van fysieke kunstmatige intelligentie, zoals humanoïde robots.”

Marvell’s toonaangevende Brightlane™ Automotive Ethernet-portfolio van PHY-transceivers, switches en bridges ondersteunt gegevensoverdrachtssnelheden van de huidige 100 Mbps (megabits per seconde) tot marktleidende 10 Gbps (gigabit per seconde). Het ondersteunt ook de beveiligingsfuncties die nodig zijn voor de voertuignetwerken van vandaag en morgen.

Tot de klanten van Marvell behoren meer dan 50 autofabrikanten, waaronder acht van de tien grootste OEM’s. De sterke klantrelaties worden ondersteund door een design win-pijplijn van ongeveer vier miljard dollar tegen 2030 en een sterke innovatieroutekaart. Ze maken ook de weg vrij voor toekomstige omzetgroei. Het bedrijf zal naar verwachting in het kalenderjaar 2025 een omzet genereren tussen $ 225 miljoen en $ 250 miljoen met een brutomarge van ongeveer 60 procent – met een sterk potentieel voor verdere groeiversnelling door de unieke, wereldwijde toegang van Infineon tot autoklanten. Verdere kostensynergieën worden verwacht door de bundeling van onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten en op het gebied van productie. De business unit Automotive Ethernet van Marvell Technology bestaat uit enkele honderden hoogopgeleide en toegewijde medewerkers. Belangrijke vestigingen bevinden zich in de VS, Duitsland en Azië. Na afronding van de transactie zullen de Automotive Ethernet-activiteiten van Marvell deel gaan uitmaken van de Automotive Division van Infineon.

Ethernet-connectiviteitsoplossingen zijn van cruciaal belang voor softwaregedefinieerde voertuigen. Ze vormen de basis voor zeer efficiënte E/E-architecturen die bestaan uit centrale rekeneenheden, zones en eindpunten. Complexe functies zoals rijhulpsystemen, autonoom rijden en draadloze software-updates vereisen de veilige verwerking, netwerken en opslag van enorme hoeveelheden gegevens. In combinatie met de Infineon AURIX-microcontrollerfamilie™ resulteert dit in een uitgebreid aanbod dat zowel communicatieoplossingen als realtime-besturing omvat. De overname heeft tot doel de leidende positie van Infineon als nummer één op het gebied van microcontrollers verder te versterken.

Om de geplande overname van Marvell’s Ethernet-activiteiten voor de auto-industrie te financieren in een transactie in contanten, zal Infineon bestaande geldmiddelen en kasequivalenten gebruiken en extra schulden aangaan. Infineon heeft overnamefinanciering van banken veiliggesteld. De transactie is onderworpen aan de gebruikelijke sluitingsvoorwaarden, waaronder wettelijke goedkeuringen, en zal naar verwachting binnen het kalenderjaar 2025 worden afgerond.

Infineon Technologies AG is een toonaangevende wereldwijde leverancier van halfgeleideroplossingen voor energiesystemen en het Internet of Things (IoT). Met zijn producten en oplossingen stimuleert Infineon decarbonisatie en digitalisering. Het bedrijf heeft wereldwijd ongeveer 58.060 werknemers (eind september 2024) en genereerde in het boekjaar 2024 (eind september) een omzet van ongeveer 15 miljard euro. Infineon is genoteerd in Frankfurt onder het symbool “IFX” en in de VS op de OTCQX International over-the-counter-markt onder het symbool “IFNNY”.