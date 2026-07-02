Infineon Technologies heeft in Dresden officieel zijn nieuwe Smart Power Fab geopend. Met een investering van 5 miljard euro is het de grootste investering in de geschiedenis van het bedrijf én een van de grootste industriële investeringen die de afgelopen jaren in Duitsland zijn gedaan. De fabriek verdubbelt de productiecapaciteit van Infineon op de locatie en geldt voortaan als de grootste fabriek ter wereld voor vermogenshalfgeleiders en analoge/mixed-signal chips.

De nieuwe fabriek levert duizend directe arbeidsplaatsen op en versterkt volgens Infineon de Europese positie in strategische halfgeleidertechnologieën.

“Onze Smart Power Fab komt precies op het juiste moment”, zegt CEO Jochen Hanebeck. “We creëren dringend benodigde productiecapaciteit voor technologieën die essentieel zijn voor AI-datacenters, softwaregedefinieerde voertuigen, hernieuwbare energie en de energietransitie. Daarmee versterken we niet alleen onze wereldwijde positie, maar ook de leveringszekerheid van kritische industrieën.”

Europese technologische autonomie

De opening werd bijgewoond door onder anderen de Duitse bondskanselier Friedrich Merz, minister voor Digitale Transformatie Karsten Wildberger en de minister-president van Saksen Michael Kretschmer.

Merz noemde de investering een belangrijk signaal voor de Europese industrie. “Deze fabriek laat zien dat concurrerende halfgeleiderproductie van wereldklasse in Duitsland mogelijk is. Vermogenshalfgeleiders vormen een sleuteltechnologie voor de energietransitie, de mobiliteit van de toekomst en AI-infrastructuur. Tegelijkertijd versterken we hiermee de technologische soevereiniteit van Europa.”

AI versnelt productie

De Smart Power Fab is volledig ontworpen rond digitalisering. Tijdens de ontwikkeling werd gebruikgemaakt van een digital twin om het gebouw en de productielijnen vooraf te optimaliseren. AI-algoritmen ondersteunen de vrijgave van processen en de fabriek is digitaal gekoppeld aan de Infineon-fabriek in het Oostenrijkse Villach als één virtuele productielocatie.

Daardoor kan de productie volgens Infineon twee keer sneller worden opgeschaald dan voorheen, waardoor sneller kan worden ingespeeld op marktvraag, onder meer vanuit AI-toepassingen.

Van links naar rechts: dochter van een medewerker van Infineon; Alexander Gorski, COO van Infineon Technologies AG; zoon van een medewerker van Infineon; dr. Karsten Wildberger, Duits federaal minister voor Digitale Transformatie en Modernisering van de Overheid; Jochen Hanebeck, CEO van Infineon Technologies AG; Michael Kretschmer, minister-president van de Duitse deelstaat Saksen; Kristina Eichinger, productiemedewerker bij Infineon; Dirk Hilbert, burgemeester van Dresden; Ali Asghar Khodadadi, leerling (BBL-/vakopleiding) bij Infineon.

Chips voor AI, energienetten en elektrische voertuigen

De chips uit Dresden zijn bestemd voor uiteenlopende toepassingen waarbij efficiënt energiebeheer centraal staat. Ze worden onder meer ingezet in voedingen voor AI-datacenters, wind- en zonne-energiesystemen, elektriciteitsnetten en softwaregedefinieerde voertuigen.

Door vermogenshalfgeleiders te combineren met analoge en mixed-signal-technologieën ontstaan intelligente elektronische systemen die niet alleen vermogens regelen, maar ook realtime de energiestromen monitoren. Volgens Infineon levert dat efficiëntere en duurzamere systemen op.

Impuls voor Silicon Saxony

Met de uitbreiding verstevigt Dresden zijn positie als centrum van de Europese halfgeleiderindustrie. De regio Silicon Saxony telt inmiddels ruim 80.000 werknemers in de micro-elektronica. Volgens Infineon creëert iedere nieuwe cleanroombaan gemiddeld nog eens zes extra banen bij toeleveranciers en dienstverleners.

Duurzamere chipproductie

Ook op het gebied van duurzaamheid legt de nieuwe fabriek de lat hoger. De productie draait volledig zonder aardgas. Daarnaast wordt circa 90 procent van het gebruikte water na zuivering opnieuw ingezet in het productieproces via gesloten watersystemen. Hierdoor kan bovendien ongeveer 45 procent van de gebruikte energie worden teruggewonnen.

Met de opening van de Smart Power Fab zet Infineon een volgende stap in de verdere uitbouw van de Europese halfgeleiderindustrie. Tegelijkertijd onderstreept de investering de strategische betekenis van vermogenshalfgeleiders voor AI, elektrificatie, duurzame energie en de versterking van de technologische onafhankelijkheid van Europa.