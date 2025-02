De Europese Commissie heeft 20 februari 2025 de financiering goedgekeurd in het kader van de European Chips Act voor de Infineon Technologies AG Smart Power Fab in Dresden. De officiële goedkeuring van de financiering door het federale ministerie van Economische Zaken en Klimaatactie (BMWK), dat verantwoordelijk is voor de uitbetaling van de financiering van de EU-chipwet, is nog in afwachting en wordt in de komende maanden verwacht. Bovendien ontvangt de Smart Power Fab al steun in het kader van het IPCEI ME/CT (“Important Project of Common European Interest on Microelectronics and Communication Technologies”) innovatieprogramma van de Europese Commissie. De totale financiering voor de vestiging in Dresden bedraagt ongeveer een miljard euro. De bouw begon in maart 2023 en vordert succesvol. De opening van de Fab staat gepland voor 2026.

“Deze door de overheid gesteunde investering van Infineon versterkt de positie van Dresden, Duitsland en Europa als semiconductor hub en bevordert een state-of-the-art innovatie- en productie-ecosysteem voor micro-elektronica”, zegt Jochen Hanebeck, CEO van Infineon. “We vergroten de halfgeleidercapaciteit in Europa en helpen zo stabiele toeleveringsketens in de automobiel-, beveiligings- en industriële sector te waarborgen.”

1.000 nieuwe banen

Infineon investeert in totaal vijf miljard euro in de uitbreiding van de vestiging in Dresden. De Duitse federale regering keurde eerder de vervroegde start van het project goed. De nieuwe ontwikkeling zal tot 1.000 nieuwe banen creëren, exclusief de extra banen die in het ecosysteem van de investering worden gecreëerd. Experts gaan uit van een positief werkeffect van 1:6. De kern van de Smart Power Fab zal zich richten op technologieën die de decarbonisatie en digitalisering verder versnellen, bijvoorbeeld door energie-efficiënte energieoplossingen voor kunstmatige intelligentie aan te drijven.

IPCEI ME/CT-innovatieprogramma

Naast de financiering voor de uitbreiding van de productie in Dresden, maakt Infineon ook gebruik van het IPCEI ME/CT-innovatieprogramma om investeringen in onderzoek en ontwikkeling op andere bedrijfslocaties te stimuleren. Tussen 2022 en 2027 zal Infineon 2,3 miljard euro hebben geïnvesteerd in innovatieprojecten op zijn locaties in Duitsland en Oostenrijk, geconcentreerd op het gebied van vermogenselektronica, analoge/mixed-signal technologieën, sensortechnologieën en radiofrequentietoepassingen.

Als onderdeel van de EU-financieringsprogramma’s plant Infineon bovendien uitgebreide maatregelen om het partnerschap tussen wetenschap en industrie te bevorderen. Centraal staat de nauwe samenwerking met Europese universiteiten, onderzoeksinstellingen en start-ups. Infineon biedt talentvolle jongeren een platform voor het ontwikkelen en bevorderen van duurzame innovaties. Deze activiteiten bevorderen de praktische toepassing van wetenschappelijke kennis en versterken de positie van Europa als innovatiehub.