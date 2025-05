De Duitse overheid heeft de definitieve financiering goedgekeurd voor de nieuwe Smart Power Fab van Infineon Technologies AG in Dresden. De fabriek maakt deel uit van een strategisch project waarmee Infineon inspeelt op de groeiende vraag naar geavanceerde halfgeleiders voor toepassingen in hernieuwbare energie, datacenters en elektromobiliteit. Met een investering van ruim vijf miljard euro uit eigen middelen zal de site naar verwachting 1.000 hoogwaardige banen opleveren, exclusief het bredere ecosysteemeffect.

“Deze goedkeuring is een belangrijke mijlpaal – niet alleen voor Infineon, maar ook voor het Europese halfgeleiderecosysteem,” aldus Jochen Hanebeck, CEO van Infineon. “De halfgeleiders die wij hier produceren dragen bij aan het versterken van kritieke waardeketens binnen Europese sleutelindustrieën.”

Europese halfgeleiderambities concreet gemaakt

De nieuwe fabriek versterkt de positie van Dresden en ‘Silicon Saxony’ als het grootste halfgeleidercluster van Europa. De investering wordt ondersteund vanuit de Europese Chips Act en het IPCEI ME/CT-programma (Important Project of Common European Interest on Microelectronics and Communication Technologies), goed voor in totaal circa 1 miljard euro aan publieke financiering.

Infineon investeert in Dresden niet alleen via de Smart Power Fab, maar ook als partner binnen de gezamenlijke onderneming European Semiconductor Manufacturing Company (ESMC) GmbH.

Volgens een studie van brancheorganisatie ZVEI levert elke directe baan in de fabriek potentieel zes extra banen in het regionale ecosysteem op.

Bouw verloopt volgens planning

De bouw van de fabriek – een van de grootste bouwprojecten in Duitsland – ligt op schema. De ruwbouw is bijna voltooid en begin april vierde Infineon samen met zijn bouwpartners het hoogste punt. De officiële productie wordt verwacht te starten in 2026. De eerste schop ging al in mei 2023 de grond in, na goedkeuring van de vroege start door de Duitse federale regering

Infineon Technologies AG is wereldwijd toonaangevend op het gebied van halfgeleiders voor energiesystemen en het Internet of Things (IoT). Met circa 58.600 medewerkers realiseerde het concern in boekjaar 2023 een omzet van €16,3 miljard. Infineon is genoteerd aan de Frankfurt Stock Exchange (IFX) en de Amerikaanse OTCQX-markt (IFNNY).