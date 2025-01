Infineon Technologies AG heeft de eerste spade in de grond gestoken voor een nieuwe semiconductor backend production plant in Samut Prakan, ten zuiden van Bangkok, waardoor zijn productievoetafdruk wordt geoptimaliseerd en verder gediversifieerd. Na een officiële ontmoeting met de premier van Thailand, Paetongtarn Shinawatra, in het Government House, gaf Infineon’s Chief Operations Officer Dr. Rutger Wijburg vandaag het startsein voor de bouw van de nieuwe fabriek.

Infineon start met de bouw van een nieuwe backend-fabriek in Samut Prakan, ten zuiden van Bangkok, waarmee het zijn productievoetafdruk in Azië uitbreidt

Een nieuwe productielocatie zal essentieel zijn om aan de groeiende vraag naar stroommodules te voldoen en om de algehele groei van het bedrijf tegen concurrerende kosten te ondersteunen

De uitgaven voor dit jaar zijn al opgenomen in de Capex-prognoses voor 2025. Verdere opschaling zal worden beheerd in lijn met de marktvraag

Het is de bedoeling dat het eerste gebouw begin 2026 klaar is voor gebruik. Verdere opschaling zal flexibel worden beheerd in overeenstemming met de marktvraag. Voor 2025 zijn alle uitgaven van de nieuwe site al opgenomen in de Capex-prognoses van het bedrijf. Het project wordt ondersteund door de Thailand Board of Investment (BOI). De sterk geautomatiseerde fabriek zal een cruciale rol spelen bij het diversifiëren van het productielandschap van Infineon, aangezien de wereldwijde inspanningen op het gebied van decarbonisatie en klimaatbescherming de vraag naar stroommodules stimuleren, bijvoorbeeld in industriële toepassingen en hernieuwbare energiebronnen.

“Aangezien decarbonisatie en digitalisering sterke structurele groeimotoren zijn voor de halfgeleiderindustrie, zetten we een state-of-the-art backend-fabriek op in Thailand om aan de toekomstige vraag van klanten te voldoen en de veerkracht van de toeleveringsketen te versterken. Deze investering is een belangrijke stap in onze strategie om onze productievoetafdruk verder te diversifiëren en te optimaliseren in termen van kosten, terwijl we de uitbreiding van onze frontend-capaciteiten evenaren”, aldus Rutger Wijburg, COO van Infineon. “Onze nieuwe backend-site is ontworpen om met hoge efficiëntie, veerkracht en kwaliteit te werken, zodat we op betrouwbare wijze hoogwaardige producten aan onze klanten kunnen leveren.”

“De Thailand Board of Investment verwelkomt en ondersteunt de beslissing van Infineon Technologies om te investeren in een nieuwe backend-fabriek in Samut Prakan, Thailand. Deze strategische stap onderstreept het belang van een nauw en betrouwbaar partnerschap tussen Infineon en de regering van Thailand, en toont het wederzijdse vertrouwen in het ondernemingsklimaat en het groeipotentieel van Thailand. De oprichting van het National Semiconductor and Advanced Electronics Policy Committee in december 2024, samen met de investering van Infineon, zal de regionale halfgeleiderindustrie en het ecosysteem aanzienlijk verbeteren, waardoor Thailand wordt gepositioneerd als een belangrijke speler in de wereldwijde halfgeleiderindustrie. We zijn vastbesloten om de ontwikkeling van de Thaise elektronica-industrie te ondersteunen, evenals de succesvolle implementatie van de uitbreiding van de productielocatie van Infineon in de regio”, aldus Narit Therdsteerasukdi, secretaris-generaal van het BOI.

Infineon zal de ontwikkeling van een robuust halfgeleiderecosysteem in Thailand ondersteunen, centraal gelegen in Zuidoost-Azië, dat belangrijke componenten en materialen in de toeleveringsketen omvat. Door partnerschappen met lokale bedrijven en instellingen te versterken, zal het bedrijf het halfgeleiderecosysteem en de ontwikkeling van geschoolde arbeidskrachten versterken. Door nauwe samenwerking met universiteiten en lokale ondernemers helpt Infineon bij het opbouwen van een talentenpool van hoogopgeleide ingenieurs met expertise in geavanceerde halfgeleiders. Er is een uitgebreid trainings- en opleidingsprogramma ontwikkeld om de competenties op het gebied van AI, digitalisering en automatisering te verbeteren. De eerste groep Thaise ingenieurs heeft dit trainingsprogramma met succes afgerond op andere Infineon-locaties.

Aangezien Infineon zich inzet om tegen 2030 klimaatneutraliteit te bereiken, zijn de inspanningen op het gebied van decarbonisatie een integraal onderdeel van het ontwerp en de bouw van de nieuwe faciliteiten. Het continu verkleinen van de eigen ecologische voetafdruk in de hele waardeketen is een strategische prioriteit van het bedrijf. De nieuwe site zal worden uitgerust met zonnepanelen, die zelf hernieuwbare energie opwekken. Bovendien zal Infineon nauw samenwerken met lokale energieleveranciers om een betrouwbare en groene stroomvoorziening te garanderen.

De Thailand Board of Investment (BOI) is een overheidsinstantie onder het kantoor van de premier. Haar missie is om waardevolle investeringen in Thailand te bevorderen door middel van promotiepakketten, faciliteringsdiensten en integratie en verbinding van bedrijven.

Infineon Technologies AG is een wereldleider op het gebied van halfgeleiders op het gebied van energiesystemen en IoT. Infineon stimuleert decarbonisatie en digitalisering met zijn producten en oplossingen. Het bedrijf had wereldwijd ongeveer 58.060 werknemers (eind september 2024) en genereerde een omzet van ongeveer € 15 miljard in het fiscale jaar 2024