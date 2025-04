De huidige geopolitieke spanningen maken het waarschijnlijk dat er een zekere mate van deglobalisatie op komst is, ook op het gebied van halfgeleiders. De European Chip Act wil Europa minder afhankelijk maken op dit strategisch belangrijke gebied. In zijn veel geciteerde rapport schrijft Mario Draghi: “De EU zal preferentiële handelsovereenkomsten en directe investeringen met landen die rijk zijn aan grondstoffen moeten coördineren, voorraden moeten aanleggen op bepaalde kritieke gebieden en industriële partnerschappen moeten creëren om de toeleveringsketen van belangrijke technologieën veilig te stellen.

Het grote Duitse halfgeleiderbedrijf Infineon heeft R&D- en productiefaciliteiten op alle continenten. Hiervoor betrekt het momenteel nog materialen, componenten en machines van duizenden leveranciers en partners over de hele wereld, zoals het Amerikaanse AM, het Japanse Sumco en het Duitse Iwis. De vraag is in hoeverre dat inkoopbeleid, in het licht van de huidige geopolitiek, de komende jaren zal veranderen. Een woordvoerder houdt zich voorlopig op de vlakte: “Infineon heeft een efficiënt en gediversifieerd productie- en verkoopnetwerk en volgt een multi-sourcingstrategie gebaseerd op gevestigde partnerschappen met bedrijven over de hele wereld. We hebben een reeks maatregelen getroffen om veranderingen in de handelsstatus of wettelijke kaders van onze respectieve markten te volgen. We vragen uw begrip voor het feit dat we niet kunnen speculeren over scenario’s.’