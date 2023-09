Wereldwijde hulpbronnen worden steeds schaarser en verantwoord gebruik ervan is cruciaal om klimaatverandering tegen te gaan. Met meer dan 57,4 miljoen ton elektronisch afval dat jaarlijks (2021) wordt geproduceerd met een nettowaarde van bijna $ 60 miljard, vormt e-afval een van de grootste afvalstromen. Het zo lang mogelijk in de waardeketen laten circuleren van grondstoffen is een manier om deze uitdaging aan te gaan. Een circulaire economie helpt de levenscyclus van producten te verlengen en hulpbronnen en energie te besparen. Het leveren van betrouwbare reserveonderdelen voor elektronische apparaten speelt een grote rol in dit concept. Authenticatieoplossingen zoals de Optiga™ Authenticate-productfamilie van Infineon Technologies AG ondersteunen de verificatie van reserveonderdelen en originele producten en dragen bij aan een betrouwbare, duurzame economische aanpak.

Een circulaire benadering van elektronische producten wordt gedefinieerd door wat het 6R-concept wordt genoemd: verminderen, betrouwbaarheid, repareren, hergebruiken, opknappen en recyclen. Voor Infineon is circulaire economie op verschillende niveaus relevant: deze principes zijn niet alleen leidend voor het afvalbeheer van het bedrijf, bijvoorbeeld door oplosmiddelen te hergebruiken in het productieproces. Het productontwerp van Infineon is ook gericht op het verminderen van het verbruik van hulpbronnen en gevaarlijk afval en het vervangen van kritieke stoffen. Aan de andere kant levert Infineon producten aan klanten die hen helpen te innoveren en duurzamere oplossingen voor de markt te creëren op basis van de principes van circulariteit.

Duurzaam en betrouwbaar – dankzij OPTIGA™ Authenticate beveiligingsoplossingen

Zo valt de Right to Repair-verordening niet alleen onder de paraplu van de Europese Green Deal, maar maakt het ook deel uit van nationale duurzaamheidsprogramma’s wereldwijd. Infineon-beveiligingsoplossingen zoals de OPTIGA Authenticate-familie ondersteunen productiebedrijven bij het efficiënt en doelgericht aanpakken van enkele van de belangrijkste uitdagingen van deze nieuwe regelgeving en bij het verkleinen van hun ecologische voetafdruk.

Het doel van de EU-initiatieven op het gebied van recht op reparatie, batterij en ecologisch ontwerp is om hulpbronnen te besparen en de energie-efficiëntie van producten te verhogen. Met betrekking tot het recht op reparatie betekent dit dat consumenten niet alleen recht hebben op de beschikbaarheid van reserveonderdelen. Er moet ook rekening mee worden gehouden dat in veel gevallen niet-professionals het product moeten kunnen repareren. Fabrikanten staan daarom voor de uitdaging om aan hun garantieclaims te voldoen, maar ook reserveonderdelen te leveren, terwijl ze tegelijkertijd de kwaliteit van hun merk en hun intellectuele eigendom beschermen en de veiligheid van eindgebruikers beschermen.

“De OPTIGA Authenticate-productfamilie maakt authenticatie van apparaten, de verificatie van reserveonderdelen en de echtheid van originele producten mogelijk. Dit maakt productveiligheid voor eindgebruikers mogelijk en helpt productiebedrijven te voldoen aan de kwaliteits- en prestatienormen voor elektronische apparaten”, legt Josef Haid, Distinguished Engineer Security System Architectures Infineon Technologies, uit. “Authenticators creëren ook meer veiligheid en transparantie voor consumenten, omdat ze kunnen vertrouwen op de authenticiteit en kwaliteit van apparaten en reserveonderdelen. Bovendien opent het, als gevolg van de toegenomen vraag naar reserveonderdelen, een nieuwe markt voor de industrie, dekt het potentiële garantieclaims en voorkomt het tegelijkertijd namaak.”

Authenticatieoplossingen die consumenten en producten beschermen

De OPTIGA Authenticate-productfamilie kan worden gebruikt in een breed scala aan vervangbare componenten, bijvoorbeeld binnen een smartphone-ecosysteem. In een smartphone kunnen elementen zoals batterijen, displays en cameramodules, evenals voedingsadapters, draadloze opladers en hoofdtelefoons worden uitgerust met authenticators. Daarnaast kunnen OPTIGA Authenticate-beveiligingsoplossingen worden gebruikt in andere elektronische apparaten zoals elektrisch gereedschap, notebooks, lichte elektrische voertuigen, multicopters, VR / AR-toepassingen en nog veel meer. Het mechanisme is heel eenvoudig: de OPTIGA Authenticate S-beveiligingschip is geïntegreerd in een product, bijvoorbeeld de batterij (client) van een e-scooter (host). Hierdoor kunnen de host en client met elkaar communiceren en zichzelf verifiëren, zodat de host kan controleren of de batterij origineel is of dat deze aan bepaalde normen voldoet. Het verificatieproces zelf wordt beheerd door de uitwisseling van certificaten, sleutels en cryptografische taken.

Authenticatieoplossingen zoals de OPTIGA Authenticate-productfamilie zijn een eenvoudige en kostenefficiënte manier voor fabrikanten om te voldoen aan wettelijke vereisten en hun merkwaarde te beschermen tegen mogelijke vervalsingen. Met de OPTIGA Authenticate productfamilie zet Infineon een nieuwe stap in de richting van een circulaire economie, waardoor het voor haar klanten mogelijk wordt om duurzamere oplossingen te bouwen.