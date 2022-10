Industriële bedrijven waarvoor de arbeidsmarktkrapte een strategisch topic is, investeren veel vaker (62 procent) in digitalisering (smart industry) dan bedrijven die de krapte geen strategisch onderwerp vinden (44 procent). ‘Daaruit kun je concluderen dat bedrijven die kampen met de problemen als gevolg van die krapte een belangrijke oplossing zien in digitalisering. In vrijwel alle sectoren, zoals ook de zorg en de zakelijke dienstverlening, is het tekort aan mensen groot, maar alleen in de industrie wordt zo duidelijk de oplossing in digitalisering gezocht.’ Aldus analyseert Luddo Oh, senior managing consultant van Berenschot, een opvallende uitkomst van het Strategie Trendsonderzoek 2022 dat de consultancy vlak voor de zomer publiceerde.

In die context van het tekort aan mensen – en middelen – past ook dat de focus van het management op customer intimacy en op het vergroten van klantwaarde momenteel wat achterblijft, terwijl de aandacht voor het behalen van de financiële en groeidoelstellingen juist sterk is toegenomen. ‘De klant staat minder op 1. Er wordt geprobeerd zoveel mogelijk klanten te bedienen, maar dan niet met maatwerk, maar meer met gestandaardiseerde oplossingen die minder engineering vergen en waarvoor het makkelijker sourcen is. Veel van onze klanten zijn bezig zich te oriënteren op second sourcing, om voor toelevering vanuit met name China alternatieven te hebben.’

Voor dit onderzoek zijn managers van 103 industriële bedrijven ondervraagd. Het maakt deel uit van een veel breder onderzoek naar de strategische agenda van het gehele Nederlandse bedrijfsleven.