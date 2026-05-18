Industrie ziet herstel, maar druk op kosten en productiviteit neemt toe

De Nederlandse industrie laat begin 2026 voorzichtig herstel zien, maar ondernemers blijven geconfronteerd met stevige geopolitieke en economische onzekerheden. Dat blijkt uit een nieuwe sectorupdate van ING Sector Banking Industry.

De inkoopmanagersindex voor de industrie steeg in april naar 54,4, het hoogste niveau sinds de zomer van 2022. Vooral de productie en orderintake namen toe. Volgens ING halen bedrijven opdrachten naar voren vanwege geopolitieke spanningen en verstoringen in internationale toeleveringsketens. Daardoor bouwen veel ondernemingen extra voorraden op.

Die groei heeft echter ook een keerzijde. Levertijden lopen op en zowel inkoop- als verkoopprijzen stijgen in het hoogste tempo in bijna vier jaar. De buitenlandse vraag blijft bovendien achter bij de binnenlandse markt.

“Orderintake en productie laten op korte termijn herstel zien, maar dat is nog geen vanzelfsprekendheid op middellange termijn. Grip op kosten, keten en productiviteit maakt nu het verschil,” zegt Gert Jan Braam.

Daarnaast zet de wereldwijde handelsoorlog de Nederlandse industrie verder onder druk. Uit een recente enquête van FME blijkt dat bijna een kwart van de bedrijven investeringen uitstelt, terwijl 79 procent verwacht dat de winstgevendheid de komende maanden onder druk blijft staan. Vooral verstoringen in de supplychain, stijgende kosten en concurrentie uit China raken steeds meer bedrijven in de keten.

Tegelijkertijd wijst ING op een opvallende ontwikkeling: de arbeidsproductiviteit in Nederland groeide in 2025 met 2,4 procent — de sterkste stijging in twintig jaar. Bedrijven wisten meer toegevoegde waarde te creëren met minder gewerkte uren, mede dankzij automatisering, digitalisering en efficiëntere processen.

Juist daar ligt volgens onderzoekers nog veel potentieel. Uit onderzoek van Metaalunie, Midpoint Brabant en FME blijkt dat veel mkb-maakbedrijven wel investeren in automatisering, maar data, sensoren en AI nog beperkt benutten. Daardoor blijft een groot deel van de mogelijke productiviteitswinst onbenut.

Volgens ING wordt versnelling in digitalisering en procesoptimalisatie cruciaal om de internationale concurrentiekracht van de Nederlandse maakindustrie op peil te houden.