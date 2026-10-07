De arbeidsproductiviteit in de Nederlandse commerciële sector is in 2025 met 2,5 procent gestegen. Vooral de industrie en handel zorgden voor de omslag na twee jaren van krimp. Opvallend voor de maakindustrie: het grootste deel van de verbetering komt niet doordat simpelweg meer machines of hoger opgeleide mensen worden ingezet, maar door technologische vooruitgang en een efficiëntere inzet van productiemiddelen.

– In 2025 was de toegevoegde waarde in de commerciële sector hoger dan in 2024, ondanks minder gewerkte uren.

– De arbeidsproductiviteit steeg vooral in de industrie en handel.

– Er werden relatief meer uren gewerkt in productievere sectoren zoals energievoorziening en informatie en communicatie.

Na een daling van 2,0 procent in 2023 en 0,4 procent in 2024 is de Nederlandse arbeidsproductiviteit in 2025 weer duidelijk gegroeid. Dat blijkt uit nieuwe voorlopige cijfers van het CBS.

De toegevoegde waarde van de commerciële sector nam vorig jaar met 1,7 procent toe, terwijl tegelijkertijd 0,8 procent minder uren werden gewerkt. Per gewerkt uur werd dus aanzienlijk meer waarde gecreëerd: de arbeidsproductiviteit steeg met 2,5 procent.

Voor de Nederlandse maakindustrie zijn de cijfers extra interessant. De industrie leverde met 0,74 procentpunt na de handel de grootste bijdrage aan de verbetering van de arbeidsproductiviteit.

Meer produceren met minder mensen

De ontwikkeling raakt een van de belangrijkste vraagstukken voor de maakindustrie. Door de structurele krapte op de arbeidsmarkt moeten bedrijven hun productie steeds vaker verhogen zonder dat daar evenredig meer medewerkers tegenover kunnen staan.

Arbeidsproductiviteit – de toegevoegde waarde per gewerkt uur – wordt daardoor steeds belangrijker voor het groeivermogen van bedrijven. Investeringen in automatisering, robotisering, digitalisering en AI moeten niet alleen personeel vervangen, maar vooral zorgen dat medewerkers met dezelfde hoeveelheid tijd meer waarde kunnen creëren.

De CBS-cijfers suggereren dat daarin in 2025 daadwerkelijk vooruitgang is geboekt.

Technologie en efficiënter produceren belangrijkste motor

Interessant is vooral de verklaring achter de productiviteitsgroei. Het CBS onderscheidt drie factoren: de inzet van meer kapitaal per gewerkt uur, de kwaliteit van arbeid en de zogenoemde multifactorproductiviteit.

Kapitaalverdieping leverde 0,2 procentpunt op. Bedrijven zetten per gewerkt uur dus meer kapitaalgoederen in, zoals machines en computers. Ook de veranderde samenstelling van het personeelsbestand – waaronder de inzet van relatief beter gekwalificeerde medewerkers – droeg 0,2 procentpunt bij.

Maar veruit het grootste effect kwam uit een andere hoek. De multifactorproductiviteit was goed voor 2,1 procentpunt van de totale groei van 2,5 procent.

Daaronder vallen onder meer technologische vooruitgang, schaalvoordelen en een efficiëntere combinatie van arbeid en kapitaal. Het gaat dus niet alleen om méér automatisering of méér machines, maar ook om slimmer produceren met de beschikbare mensen, technologie en productiemiddelen.

Industrie levert forse bijdrage

Ook wanneer naar afzonderlijke bedrijfstakken wordt gekeken, valt de industrie op. De handel leverde met 1 procentpunt de grootste positieve bijdrage aan de productiviteitsontwikkeling, gevolgd door de industrie met 0,74 procentpunt. Vervoer en opslag droegen 0,23 procentpunt bij en de bouwnijverheid 0,13 procentpunt.

Daarmee lijkt juist in de industrie een beweging zichtbaar die de afgelopen jaren veelvuldig op de agenda van maakbedrijven stond: groei realiseren zonder de personeelsbezetting in hetzelfde tempo te laten meegroeien.

Voor een sector die tegelijkertijd kampt met personeelstekorten, hoge loonkosten en internationale concurrentie is dat meer dan een gunstig conjunctuurcijfer. Een structureel hogere arbeidsproductiviteit is uiteindelijk een belangrijke voorwaarde om productie in Nederland concurrerend te houden.

Nog geen structurele trend

Tegelijkertijd is één goed jaar nog geen productiviteitsdoorbraak. De ontwikkeling schommelde de afgelopen jaren sterk. Na een groei van 3,1 procent in 2021 en 2,0 procent in 2022 volgden twee jaren van krimp.

De vraag is daarom vooral of de verbetering van 2025 kan worden vastgehouden. Voor de maakindustrie zal daarbij steeds nadrukkelijker de vraag centraal staan hoe technologie daadwerkelijk wordt vertaald naar meer output per medewerker. Niet de aanschaf van een robot, AI-oplossing of nieuwe machine op zichzelf verhoogt de productiviteit, maar de manier waarop technologie, processen en mensen gezamenlijk worden georganiseerd.

Dat de industrie in 2025 tot de sterkste bijdragers aan de Nederlandse productiviteitsgroei behoort, is in dat opzicht een positief signaal.