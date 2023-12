Elke keer wanneer Link Magazine en ING een TalkING Industry-rondetafeldiscussie houden in het land , vertelt sector banker industry Gert Jan Braam iets over de vooruitzichten in de industrie. Het is een beetje wisselvallig op het moment als het om de verschillende subsectoren gaat. De index van industriële inkoopmanagers kwam in oktober uit op 43,8, een heel lichte verbetering ten opzichte van de maand ervoor. De index zakt niet verder terug, maar blijft wel nog in de krimpfase en dat betekent een teruggang van de activiteit.

Het productievolume is sinds medio 2022 – op een kleine opleving na – afgenomen en komt inmiddels net boven het pre-coronaniveau uit. De bruto toegevoegde waarde, met andere woorden de verdiensten van de industrie, zijn daarentegen de afgelopen twee kwartalen nagenoeg gelijk gebleven. Ook de productieverwachtingen op de lange termijn zijn weer wat verbeterd.

Het productievolume van de gehele industrie is in september teruggelopen ten opzichte van de maand ervoor, -1 procent. De sector blijft, zoals verwacht op basis van de krimpende orderintake het afgelopen jaar, stapje bij stapje afschalen. Het productieniveau in september ligt daardoor nog net (1 procent) boven de pre-corona-output. Op basis van de laatste metingen kan herstel nog even op zich laten wachten. De buitenlandse vraag neemt daarentegen de afgelopen 3 maanden telkens iets minder af. Dit is in lijn met de stijgende exportverwachtingen voor volgend jaar.

De machinebouw heeft een stap teruggedaan door vertraagde investeringen, en dat komt onder meer door de hogere rente. Desondanks blijven de verdiensten in de machine-industrie groeien. Reparatie en revisie van machines zijn een positieve deelsector die door gebruiksverlenging van kapitaalgoederen weer wat groei laat zien. Net als deelsectoren farma, metaal en elektrische apparaten. De energie-intensieve sectoren chemie en papier blijven nagenoeg gelijk, terwijl de kunststofindustrie nog licht krimpt.

Het bedrijfsleven maakt zich momenteel zorgen over de routes die de politiek wil gaan lopen. Want behalve hogere lasten, zetten veel partijen bijvoorbeeld ook in op minder arbeidsmigratie en expats, en staat het Groeifonds ter discussie. De geplande groei van de publieke sector en verhoging van het minimumloon en daarmee de uitkeringen zullen naast meer concurrentie op de arbeidsmarkt mogelijk ook zorgen voor een afname van arbeidsaanbod.

Voor 2024 verwacht ING Research voor de meeste sectoren een lichte groei, waarbij de dienstverlenende sectoren de grootste groei laten zien. Verdere digitalisering, maar vooral ook cyberbeveiliging zorgen voor aanhoudende groei in de IT-sector. De industrie laat naar verwachting de productiekrimp achter zich, maar er zijn grote verschillen tussen branches. Van een jubelstemming onder producenten is voorlopig nog geen sprake. Zij hebben last van de economische stagnatie in Europa.