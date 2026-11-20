Heleon Pharma, Manus Technology Group en Veraa Metaal zijn donderdag 19 november uitgeroepen tot de drie winnaars van de DISCA’26-awards. De ruim 200 aanwezige professionals uit de Nederlandse industrie kozen deze drie bedrijven uit een voorselectie van 15 excellente finalisten. DISCA’26 was de 24ste uitreiking van de Dutch Industrial Suppliers & Customer Awards, georganiseerd door LINK Magazine, in samenwerking met ING en isah business software.

Het unieke aan de DISCA-awards is dat bedrijven niet zichzelf kunnen nomineren; ze moeten worden voorgedragen door hun klanten of toeleveranciers. Bedrijven die door meer dan één partij worden voorgedragen, gaan door naar de tweede ronde. Daaruit worden per categorie de vijf kandidaten met de hoogste score geselecteerd voor de finale. Nadat de jury’s in de drie categorieën de top 2 hadden geselecteerd, kreeg het publiek in Hoeve Mereveld in Utrecht de beslissende stem. Daarbij werden ze geholpen door de nominerende partners van de zes eindfinalisten die met een gloedvolle pitch hun kandidaat ondersteunden. Uiteindelijk wist Veraa de concurrentie voor te blijven in de categorie Best Parts & Process Supplier, werd Manus verkozen tot Best Customer en mag Heleon zich komend jaar Best Knowledge Supplier noemen. De andere drie top 2-bedrijven waren, respectievelijk Dutron (Dieren), VMI (Epe) en Doeko (Weurt).

Winnaar Best Parts & Process Supplier Rein Hoeks Veraa Metaal

Best Parts & Process Supplier:

Veraa Metaal is een familiebedrijf dat gespecialiseerd is in metaalbewerking, van prototypes tot seriematige productie. Het bedrijf uit Bergeijk beschikt over brede kennis van materialen en productietechnieken, en ondersteunt klanten bij de ontwikkeling van complexe metalen onderdelen en constructies. Naast de eigen productieactiviteiten werkt Veraa samen met gespecialiseerde toeleveranciers, waardoor het ook voor aanvullende bewerkingen en oppervlaktebehandelingen oplossingen kan bieden.

‘Veraa is voor ons echt een verlengstuk van de organisatie’, zegt Annie Swart, senior design engineer en teamleider bij TSG Group. ‘Als we een technisch probleem hebben, zitten we vrijwel direct met degene aan tafel die het onderdeel gaat maken.’ Een sprekend voorbeeld is een complexe aluminiumconstructie van dun plaatmateriaal, waar andere leveranciers niet aan durfden te beginnen. ‘Veraa heeft het aangepakt en inmiddels zitten we al op de vierde generatie’, vertelt Swart. ‘Bij iedere stap denken ze mee over het ontwerp, de maakbaarheid en de kosten. Ze doen veel meer dan alleen maken wat er op tekening staat.’ Tijdens haar pitch op het podium in Mereveld benadrukte ze nog eens het onderscheidende vermogen van Veraa: ‘Waar andere leveranciers de grenzen van de mogelijkheden bereiken, ziet Veraa kansen om innovaties werkelijkheid te maken. Met hun specialistische vakkennis, oplossingsmentaliteit en transparante communicatie zijn ze voor ons een bijzonder betrouwbare ontwikkelpartner.’

Finalisten in deze categorie: Dutron (Dieren, runner-up), D&D Kunststoffen (Geldrop), Edumar (Someren) en SPIE (Weert)

Best Customer:

Manus Technology Group uit Eindhoven ontwikkelt en produceert geavanceerde handschoenen waarmee hand- en vingerbewegingen nauwkeurig worden vastgelegd en omgezet in digitale data. De technologie wordt onder meer toegepast in robotica, kunstmatige intelligentie en mens-machine-interactie. Met die data kunnen robots menselijke bewegingen aanleren.

Winnaar Best Customer Award Quirijn Dees Manus Technology Group

‘Manus daagt ons uit, vertrouwt onze expertise en betrekt ons bij zijn toekomst’, zegt Niels van Zon, business development manager bij Actemium. ‘Toen de vraag naar hun nieuwe handschoenen enorm toenam, moesten we in korte tijd de productie sterk opschalen. Dat betekende dat we samen oplossingen moesten vinden voor de industrialisatie, materiaalbeschikbaarheid, inkoop en productiecapaciteit. Manus had ons eenvoudig kunnen vragen of we konden leveren, maar in plaats daarvan hebben we gezamenlijk onderzocht wat nodig was om verantwoord te groeien. We hebben afspraken gemaakt over forecasts, voorraden, flexibiliteit en de verdeling van risico’s.’ Actemium ontwikkelde een volledig geautomatiseerd testsysteem voor het programmeren en functioneel testen van de handschoenelektronica. ‘Manus vraagt veel van ons, maar geeft ons tegelijkertijd de ruimte om onze expertise in te brengen. Een Best Customer maakt niet alleen zijn eigen product beter, maar ook zijn partner. En dat doet Manus bij ons.’

Finalisten in deze categorie: VMI (Epe, runner-up), Bandall (De Meern), DERO Groep (Nieuw-Vennep) en Prinzen (Aalten)

Best Knowledge Supplier:

Heleon Pharma uit Middelharnis levert componenten en apparatuur voor de farmaceutische en voedingsmiddelenindustrie. Het assortiment omvat onder meer warmtewisselaars, afsluiters, slangen en andere procescomponenten. Naast standaardproducten verzorgt het bedrijf klantspecifieke aanpassingen, bijvoorbeeld in exotische materialen als hastelloy. Ook beschikt Heleon over mogelijkheden om onderdelen zelf te bewerken, te lassen en te repareren, inclusief de bijbehorende certificering. Daarmee biedt het klanten één aanspreekpunt voor uiteenlopende technische vraagstukken.

Winnaar Beste Knowledge Supplier Robbert Vogelaar Heleon Pharma

‘Wat een goede leverancier echt is, merk je pas als het lastig wordt’, zegt Wessel Hengeveld van Flowid. ‘We bouwen machines voor chemische processen met veel niet-standaard componenten. Dan wil ik geen leverancier die vraagt om een artikelnummer, maar een leverancier die de telefoon opneemt, meedenkt en eerlijk zegt: “Wessel, dit gaat zo niet lukken, maar misschien lukt het wel zo of zo.” Juist daarin maakt Heleon voor ons het verschil.’ Die oplossingsgerichte aanpak kwam bijvoorbeeld naar voren bij de levering van een speciale warmtewisselaar met een levertijd van 54 weken. ‘Om te voorkomen dat ons project stilviel, hebben ze 3D-geprinte dummy’s geregeld waarmee we de montage alvast konden uitvoeren’, vertelt Hengeveld. ‘Toen de echte warmtewisselaar klaar was, kwamen ze die persoonlijk afleveren. Zo’n kostbaar onderdeel wilden ze niet aan een pakketdienst toevertrouwen. Wat ik vooral waardeer, is dat ze verantwoordelijkheid nemen, ook als iets tegenzit.’

Finalisten in deze categorie: Doeko (Weurt, runner-up), Betronic (Amsterdam), Sentech (Nieuwkuijk) en Qimarox (Harderwijk)