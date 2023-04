ABN AMRO zette eind vorig jaar in zijn publicatie ‘Decarbonisatiestrategieën voor sectoren’ uiteenlopende opties op een rij om de emissie van broeikasgassen (BKG) te verlagen in specifieke economische sectoren, waaronder de agrarische sector, de mobiliteit, de horeca en de industrie. Welke sector is verantwoordelijk voor de meeste uitstoot en welke sector heeft de hoogste emissie-intensiteit?

Decarbonisatie gaat over het verwijderen of verminderen van de uitstoot van met name CO 2 . ‘Voor bedrijven in de ene sector is overschakelen naar hernieuwbare energiebronnen of vervanging van brandstoffen het meest kansrijk, terwijl bedrijven in andere sectoren meer ecologische winst halen met elektrificeren en efficiencymaatregelen’, aldus Casper Burgering, senior econoom sustainability bij het Economisch Bureau van ABN AMRO en auteur van het rapport. Drie decarbonisatietechnieken, waarbij het BKG-reductiepotentieel relatief hoog is en de investeringen relatief laag zijn, vormen de sweet spot: elektrificatie, efficiencymaatregelen en brandstofvervanging (hernieuwbare bronnen in plaats van fossiel). De optie ‘opwek van hernieuwbare energie (zon, wind, aardwarmte, et cetera)’ vraagt relatief hoge investeringen, maar is op de langere termijn zowel ecologisch als economisch wel een stuk rendabeler.

Binnen de industrie hebben onderdelen als de machinebouw, de metaalproductenindustrie en elektrotechnische en elektrische-apparatensector een relatief laag aandeel in de totale emissies in Nederland: tussen de 0,1 en 0,3 procent. De machinebouw bijvoorbeeld levert machines en apparaten die tot emissies in ándere industriële sectoren leiden, maar bij de productie zelf komen maar weinig broeikasgassen vrij. Wel was het niveau van de emissies in de machinebouw in 2020 een stuk hoger dan in ijkjaar 1990, zodat er nog veel werk te doen is.

