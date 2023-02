Na een groei in 2022 van 3,5 procent staat de industrie in 2023 een krimp van 1,5 procent te wachten. Dat blijkt uit de vooruitzichten voor de gehele industriesector die ING Research opstelde. De hoge energie- en grondstofprijzen en een teruglopende binnen- en buitenlandse vraag zorgen voor een omslag. Maar het verhaal is niet voor de complete industrie hetzelfde. Energie-intensieve industrietakken aan het begin van de keten krijgen het moeilijk onder druk van de sterk gestegen Europese gasprijzen, de voorraadafbouw en een afnemende vraag door een afkoelende (wereld)economie.

‘De technologische industrie groeit juist gematigd door, zo’n 1,5 procent, dankzij de goedgevulde orderboeken, het wegwerken van productieachterstanden en de structurele vraaggroei’, aldus Gert Jan Braam, ING sector banker Industry. Hij lichtte de vooruitzichten voor de industrie toe aan het begin van de TalkING Industry-bijeenkomst onlangs bij OpackGroup in Giessen, georganiseerd door ING Business Banking Industry, regio Zuid-West, en Link Magazine. Binnen de technologische industrie groeit de automotive in 2023 het sterkst (+5 procent). Dat komt vooral door inhaalgroei vanwege uitgestelde productie.

De verstoringen in toeleveringsketens zijn in 2023 minder groot en nemen geleidelijk verder af, is de verwachting van ING. Ook aan de flinke stijging van de in– en verkoopprijzen komt een eind. Braam: ‘Dit zien we ook terug in een afname van ingekocht materiaal en onderhanden werk. Levertijden verbeteren als gevolg hiervan.’

Het producentenvertrouwen is na een periode van dalingen in december opnieuw iets toegenomen, bedrijven zijn positiever over de productie in het eerste kwartaal. Al met al komt de groei voor de technologische industrie in 2023 (+1,5 procent) vermoedelijk wel een stuk lager uit dan in 2022 (+7 procent).