Industrie heeft last van gestegen energieprijzen en berekent die door

Voor huishoudens heeft het kabinet maatregelen genomen om de energiekosten te verlagen, voor (industriële) bedrijven voorlopig niet. Een ronde langs ondernemingen leert dat de impact van de energiecrisis momenteel nog te overzien is. De prijsstijging wordt veelal wel doorberekend naar de klant.

Sytse Oreel, dga van metaalbedrijf Oreel in het Friese Hallum, bevestigt dat de kosten zijn gestegen, maar niet ‘schrikbarend’. ‘Want wij verbruiken nauwelijks gas omdat wij stoken op houtpellets. Deze systemen gebruiken wij al tien jaar en die voldoen uitstekend. De prijs voor deze brandstof is ook sterk gestegen, maar is significant goedkoper dan gas.’ Voorts ‘dempen’ de 2500 zonnepanelen die Oreel heeft liggen de elektriciteitskosten. ‘De energiebesparende maatregelen die we eerder genomen hebben en onze focus op duurzaam ondernemen in de breedste zin van het woord betaalt zich in deze tijden hard terug.’

‘Niet dramatisch’

Anton Bax, directeur van onder andere machinebouwer Q-Fin en de metaalbedrijven Bax Metaal en Laserparts uit Bergeijk, vertelt dat de gestegen energieprijzen ‘uiteraard’ impact hebben op de kostprijs van machines en producten binnen zijn bedrijvengroep. Voor Q-Fin en Bax Metaal heeft dat echter geen invloed op de verkoopprijs, voor Laserparts, gespecialiseerd in het snijden van plaat-, buis- en kokerproducten, geldt dat wél. ‘Hoeveel precies weet ik niet’, aldus Bax, maar ‘niet dramatisch.’ Dat Laserparts de prijzen heeft moeten verhogen, heeft te maken met de productieprocessen die meer energie vragen dan die bij de andere twee ondernemingen.

De crisis brengt overigens ook nog voordelen met zich mee: ‘De Duitse overheid subsidieert tegenwoordig de aanschaf van energiezuinige machines. De ontbraammachines van Q-Fin zijn dat, dus is er nu meer belangstelling voor vanuit Duitsland.’

Prijzen én orderintake hoog

Laurent van der Pluijm, application engineer bij de Nederlandse vestiging van Murr Elektronik, een multinationale fabrikant van automatiseringsoplossingen, constateert zijn onderneming momenteel in een ‘vreemde situatie’ verkeert. ‘De orderintake is nog nooit zo hoog geweest terwijl de prijzen ook nog nooit zo hoog zijn geweest.’ Dat laatste heeft te maken met de 9 procent grondstoftoeslag die Murr moet rekenen vanwege de sterk gestegen grondstofprijzen. ‘Enerzijds komt dit door schaarste, anderzijds door de gestegen energiekosten.’ Op de business van de vestiging in Breda hebben de energiekosten ‘nauwelijks impact’. ‘De productie vindt plaats in onze fabriek in Duitsland. In Nederland hebben we enkel te maken met de energievoorziening voor ons kantoor en de auto van de zaak.’

‘Aanzienlijke last’

Joost van der Velden, manager operations bij AAE, laat desgevraagd weten dat de onderneming uit Helmond ‘aanzienlijke last’ heeft gehad van de gestegen prijzen. ‘Met directe impact op onze marges. In de nieuwe tarieven hebben we inmiddels een en ander kunnen verwerken. Maar de energieprijzen zijn zeer veranderlijk en dat kan ook weer direct gevolgen hebben voor ons.’