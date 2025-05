Op de campus van de TU Delft verrijst een geothermiecentrale die niet alleen duurzame warmte zal leveren aan de universiteit en delen van de stad, maar ook direct gekoppeld is aan wetenschappelijk onderzoek. Alewijnse, specialist in systeemintegratie en industriële automatisering, speelt hierin een centrale rol: het bedrijf ontwikkelt de volledige elektrische en besturingstechniek van de bovengrondse installatie én het warmtedistributienet.

Alewijnse levert sleuteltechnologie voor geothermie-installatie TU Delft

Strategisch project voor energietransitie

De geothermiecentrale maakt deel uit van het project Geothermie Delft, een samenwerking tussen Aardyn, TU Delft, Energiebeheer Nederland en Shell. De installatie moet aantonen hoe geothermie – een CO₂-arme en betrouwbare warmtebron – grootschalig toegepast kan worden in de gebouwde omgeving. Daarmee sluit het project naadloos aan op de Europese klimaatdoelen en de noodzaak om de afhankelijkheid van aardgas te verminderen.

Technologie op 2,5 km diepte

De installatie pompt warm water van circa 2,5 km diepte omhoog. Via warmtewisselaars wordt de warmte overgedragen op het warmtenet, waarna het afgekoelde water via een injectieput wordt teruggevoerd. Alewijnse is verantwoordelijk voor het ontwerp en de levering van de volledige besturingsarchitectuur – van de winning van aardwarmte tot de distributie naar eindgebruikers.

“We leveren alle automatiseringssystemen en elektrische installaties, inclusief bedieningspanelen,” aldus Jean-Pierre Gerrits, projectmanager bij Alewijnse. “Dat omvat onder meer de aansturing van warmtewisselaars, ontgassers, filters, pompen en de volledige energiedistributie.”

Flexibel SCADA-platform

Het hart van de installatie is een geavanceerde PLC/SCADA-oplossing, gebaseerd op technologie van Siemens en Cimplicity. De gebruikersinterface biedt real time inzicht in kritische procesdata – zoals temperaturen, drukken en debieten – via overzichtelijke dashboards. “Het systeem is ontworpen voor zowel operators als eindgebruikers en onderzoekers,” zegt Gerrits. “Gebruiksgemak en flexibiliteit stonden centraal.”

Tien jaar ervaring met geothermie

Alewijnse is geen nieuwkomer in deze sector. Het bedrijf werkt al sinds 2015 aan geothermische installaties, onder meer in samenwerking met VB Geo Projects en GeoMEC-4P. Waar vroeger klimaatcomputers de processen aanstuurden, levert Alewijnse inmiddels maatwerksoftware die veel beter aansluit bij de eisen van moderne warmtenetten.

Blik op de toekomst

De engineering voor Geothermie Delft is afgerond en de oplevering staat gepland voor november 2025. Gerrits ziet volop kansen: “Dit project opent de deur naar meer. We bouwen aan een stevig netwerk in de geothermiesector en tonen aan wat we kunnen bijdragen aan de verduurzaming van de gebouwde omgeving.”

Met meer dan 135 jaar ervaring is Alewijnse een toonaangevende systeemintegrator in maritieme en industriële technologie. Het bedrijf ontwikkelt en levert oplossingen op het gebied van energie, automatisering, aandrijving, procesbesturing, ICT en veiligheid. Alewijnse is actief in sectoren als defensie, offshore, watertechnologie, food en maakindustrie, en telt ca. 1.000 medewerkers wereldwijd.