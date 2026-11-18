De Nederlandse industrie heeft in het derde kwartaal 9,4 procent meer omzet geboekt dan een jaar eerder. Vooral de elektrotechnische en machine-industrie laat met 12 procent een stevige groei zien. Tegelijkertijd stijgt het aantal faillissementen en blijft het tekort aan personeel een belangrijke belemmering. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS.

De omzetgroei is de sterkste sinds eind 2022 en volgt op een stijging van 8,9 procent in het tweede kwartaal. Een belangrijk deel van de groei komt echter door hogere prijzen. De industriële afzetprijzen lagen gemiddeld 6,8 procent boven het niveau van een jaar eerder. De binnenlandse omzet steeg met 10,2 procent, terwijl de omzet uit het buitenland met 8,9 procent toenam.

De grootste omzetstijging deed zich opnieuw voor bij raffinaderijen en de chemische industrie, waar de omzet met 27,4 procent toenam. Die groei werd grotendeels veroorzaakt door hogere afzetprijzen. De elektrotechnische en machine-industrie boekte een omzetplus van 12 procent. In de metaalindustrie bleef de groei beperkt tot 1,8 procent.

Meer faillissementen

Ondanks de hogere omzet neemt de financiële druk op industriële bedrijven toe. In het derde kwartaal gingen 85 industriebedrijven failliet, tegenover 69 een jaar eerder.

Ondernemers blijven per saldo positief over hun omzetontwikkeling in het vierde kwartaal, al is het optimisme iets afgenomen. Het personeelstekort vormt met 28,5 procent de grootste belemmering, gevolgd door onvoldoende vraag (24 procent). Ruim een derde van de industriële ondernemers ervaart geen belemmeringen.