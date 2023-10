Hij stond wat achteraf, daar in de hoek van de beurshal in Utrecht. Toch trok de Revolution van InMotion tijdens de afgelopen editie van Electronics & Applications (E&A), eind september in Jaarbeurs, flink wat bekijks. Wellicht ook doordat de volledig elektrische racewagen deze zomer uitgebreid in het nieuws kwam. Een laadtijd van minder dan vier minuten: er is wereldwijd geen enkele andere e-racewagen waarmee dat kan. Volgens Coen Hiddink is een kwestie van tijd voordat de Revolution kan meedoen aan de 24-uursrace van Le Mans. ‘De auto raceklaar maken, dat is ons doel.’

Hiddink maakt deel uit van studententeam InMotion, dat vanaf de Automotive Campus in Helmond stappen zet met de Revolution. De wagen heeft een pieksnelheid van 300 kilometer per uur, al ligt de focus bij InMotion bovenal op de laadtijd. Want als de studenten die verder weten te verkorten, dan wordt de e-racewagen écht een alternatief. Niet alleen op het racecircuit, maar ook op de openbare weg, voor een boost aan grootschalige elektrificatie.

Voor het snelladen is efficiënt koelen essentieel, zo vertelden Hiddink en zijn medestudent Luuk van Sundert tijdens hun presentatie in Utrecht. Immers, een te hoge temperatuur kan het batterijpakket van de auto beschadigen. Daarom ontwikkelden de studenten een eigen koeltechnologie, die uit twee delen bestaat. Het ene deel bevindt zich ín het batterijpakket, waar een mix van water en koelvloeistoffen de in totaal 384 cellen elk afzonderlijk koelt. Vrijgekomen warmte wordt daarbij afgevoerd naar het tweede, ‘externe’ deel, dat als een systeem voor airconditioning eveneens bijdraagt aan de gewenste temperatuur.

Hoezeer de eigen koeltechnologie ook heeft bijgedragen aan de verkorte laadtijd, volgens de studenten is verdere optimalisatie zeker mogelijk. Dus werken ze daarvoor samen met bijvoorbeeld Pananonic Industry, dat met het team de mogelijkheden bekijkt om bekabelde verbindingen te vervangen door pcb’s. Ook wil InMotion toe naar een nieuwe aandrijflijn, om zo de energie van het huidige batterijpakket nog efficiënter en krachtiger in te zetten.

Zulke ontwikkelingen zijn uitdagend, gaf Van Sundert aan tijdens zijn deel van de presentatie. ‘Kijk bijvoorbeeld naar ons huidige batterijpakket. Dat heeft 816 koelverbindingen, waar de eerste generatie van het pakket er maar 32 had. Bovendien zijn we voor de grootte van het pakket gebonden aan de vorm van de auto.’ Hoe dan ook, als het aan de studenten ligt, versnelt hun zelfontwikkelde laadtechnologie de energietransitie straks aanzienlijk. Hiddink: ‘Nog even en het ladenurt niet langer dan tanken.’