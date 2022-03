In Ovo haalt 34 miljoen euro op bij investeerders ECBF en ABN AMRO, Evonik , VisVires New Protein en technologiepartner Demcon

Nederlandse AgTech scale-up In Ovo sluit 34M fund raise om haar internationale groei en schaalvergrotingsplannen te versnellen. De nieuwe financiering wordt verstrekt door impact-investeerders ECBF en ABN AMRO en omvat vervolginvesteringen van bestaande aandeelhouders Evonik en VisVires New Protein, evenals een extra investering van technologiepartner Demcon. Deze ronde wordt verder ondersteund door Libertatis Ergo Holding van de Universiteit Leiden.

In Ovo, een spin-off van de Universiteit Leiden, is in 2013 opgericht met maar één doel: een einde maken aan het massaal ruimen van kuikens. Jaarlijks worden in de wereldwijde pluimvee-industrie 6,5 miljard mannelijke kuikens geruimd, omdat de mannetjes geen eieren leggen. Traditioneel worden kuikens direct na het uitkomen handmatig op geslacht gesorteerd en worden de mannelijke kuikens gedood. In Ovo heeft een high-throughput screeningsmachine ontwikkeld, Ella® genaamd, die het geslacht van eieren kan identificeren voordat ze uit het ei komen. Dit stelt broederijen in staat alleen vrouwelijke kuikens uit te broeden, zodat het niet meer nodig is de mannetjes te ruimen op een economische en echt industriële schaal. Ella betekent een enorme stap voorwaarts op het gebied van dierenwelzijn en de duurzaamheid van de pluimvee-industrie.

Deze groeifinanciering voor In Ovo komt op een scharniermoment in de markt. Een toenemend aantal landen maakt het afmaken van kuikens illegaal, terwijl in veel andere landen de druk toeneemt van klanten, detailhandelaren, regelgevende instanties en NGO’s en de sector zelf. In Ovo werkt al met early adopters en deze nieuwe financiering zal In Ovo in staat stellen om haar Ella-oplossing op markten in heel Europa en daarbuiten aan te bieden.

Mede-oprichter Wouter Bruins: “Ella van idee tot marktrijpe technologie brengen is een fantastische reis geweest, een reis die we niet hadden kunnen maken zonder de hulp van onze initiële investeerders. We kunnen niet wachten om aan het volgende hoofdstuk van onze missie te beginnen en zijn superenthousiast dat we hierin worden bijgestaan door ECBF, ABN AMRO en Demcon. We kijken ernaar uit om samen met onze launching customers en ons groeiende team van gedreven mensen een grote positieve impact te hebben in de voedingsmiddelenindustrie.”

Peter Nieuwenhuizen, Founding Partner ECBF: “Wij zijn verheugd ons aan te sluiten bij de oprichters en huidige investeerders van In Ovo op hun reis. Pluimvee- en eierhouderij zijn essentieel voor de levering van eiwitten om de wereld te voeden, en het oplossen van het probleem van het afmaken van mannelijke kuikens zal van grote betekenis zijn voor de sector. Wij geloven dat In Ovo een positieve bijdrage kan leveren, niet alleen door het afmaken van de kuikens uit te bannen, maar ook door het introduceren van andere methoden die de gezondheid en het welzijn van de dieren verbeteren en de hulpbronnen efficiënter gebruiken.

Fred Bos, Managing Director ABN AMRO: “Als financieel partner van In Ovo is ABN AMRO verheugd dit initiatief te kunnen financieren. Wij streven ernaar een solide financiële basis te bieden aan bedrijven die de potentie hebben om de transitie naar een duurzame, diervriendelijke samenleving te versnellen. Dit initiatief is een goed voorbeeld dat past in deze ambitie. Bovendien is de product-as-a-service propositie een echt innovatief element dat bijdraagt aan een meer circulaire economie, een belangrijk thema bij ABN AMRO.”

Matthieu Vermersch, Managing Partner VVNP: “Als een van de vroegste investeerders van In Ovo konden we niet trotser zijn op de prestaties van het team. Hun succes is een perfect voorbeeld van hoe investeren in schaalbare oplossingen voor de juiste problemen kan leiden tot sterke impact en financiële prestaties.”

Bernhard Mohr, hoofd van Evonik Venture Capital: “Sinds we in 2018 voor het eerst investeerden en een partnerschap aangingen met In Ovo, is het bedrijf opgebloeid, heeft het zijn technologie verder ontwikkeld en op de markt gebracht. We zijn trots om deel uit te maken van een samenwerking die het ruimen van kuikens voorkomt en daarmee de dierlijke eiwitvoorziening duurzaam naar de retail brengt.”

Dennis Schipper, CEO Demcon: “Onze missie is om positieve maatschappelijke impact te creëren door middel van onze kernwaarden ondernemerschap, ontwikkeling en samenwerking door het ontwikkelen en produceren van hoogtechnologische oplossingen. Deze innovatie van In Ovo maakt echt impact op de maatschappij. We zijn verheugd dat we in deze volgende ronde hebben kunnen optreden als ontwikkelaar, producent en investeerder.”

Rob Mayfield, Managing Director Libertatis Ergo Holding, Universiteit Leiden: “We zijn ontzettend blij dat Wil, Wouter en het hele In Ovo team deze spannende mijlpaal hebben bereikt in hun ambitieuze reis van een universitaire startup, naar een internationale scaleup, met een enorm impact potentieel op zowel dierenwelzijn als emissiereductie.”

In Ovo is een Nederlandse AgTech scaleup gevestigd in Leiden, die hightech oplossingen ontwikkelt om dierenwelzijn en duurzaamheid in de pluimveesector te verbeteren. Na bijna tien jaar ontwikkeling produceerde In Ovo’s Ella machine de eerste ‘cull-free chicks’ in Q4, 2020. Sindsdien is een sterk verbeterde Ella-machine ontwikkeld met een verhoogde capaciteit om te voldoen aan de hoge productievolumes van moderne broederijen. Naast Ella heeft In Ovo een pijplijn met andere innovaties om zijn impact verder te vergroten.

Het European Circular Bioeconomy Fund (ECBF) investeert groeikapitaal in ambitieuze en visionaire ondernemers en moedigt particuliere en publieke investeerders aan om te helpen bij de ontwikkeling van bioeconomiebedrijven in een laat stadium. Het fonds wil duurzaam investeren in onze toekomst en de overgang van een op fossiele brandstoffen gebaseerde naar een circulaire, biogebaseerde economie versnellen. Met het hoofdkantoor in Bonn en een totale fondsomvang van € 300 miljoen, waaraan de Europese Investeringsbank (EIB) € 100 miljoen heeft toegezegd, zal het ECBF een belangrijk financieel instrument zijn voor de verwezenlijking van de Europese Green Deal-doelstellingen om Europa tegen 2050 klimaatneutraal te maken.

Demcon ontwikkelt, produceert en levert technologie en innovatieve producten. Het bedrijf is ontstaan als gevolg van de passie van de oprichters voor het combineren van creativiteit en technische vaardigheden gericht op het oplossen van complexe vraagstukken. Naast het ontwikkelen van technische oplossingen, richt Demcon zich ook op het bevorderen van ondernemerschap en het investeren in talent en opleiding.

Evonik is een van de wereldleiders in gespecialiseerde chemicaliën. De onderneming is actief in meer dan 100 landen over de hele wereld en realiseerde in 2020 een omzet van 12,2 miljard euro en een bedrijfsresultaat (aangepaste EBITDA) van 1,91 miljard euro. Evonik gaat veel verder dan chemie om innovatieve, winstgevende en duurzame oplossingen voor klanten te creëren. Ongeveer 33.000 medewerkers werken samen voor een gemeenschappelijk doel: Wij willen het leven vandaag en morgen verbeteren.

VVNP is pionier op het gebied van risicokapitaal voor voedingsmiddelentechnologie en ondersteunt ambitieuze teams die baanbrekende oplossingen ontwikkelen voor een gezonder, veiliger en duurzamer landbouw- en voedingsmiddelenstelsel.

Naast In Ovo heeft VVNP investeringen geleid in bedrijven zoals Ÿnsect (Frankrijk), Aleph Farms (Israël), Collectiv Foods (Verenigd Koninkrijk) en Mushlabs (Duitsland).

Libertatis Ergo Holding (LEH) is een onafhankelijke dochteronderneming van de Universiteit Leiden, die investeert in op wetenschap gebaseerde startende ondernemingen die verband houden met de activiteiten van de Universiteit Leiden en die ondernemers ondersteunt. Bron In Ovo