In Nederland gevestigd Stellantis gaat samen met Amerikaanse Archer e-vliegtuigen bouwen

Stellantis N.V. en Archer Aviation Inc. gaan hun samenwerking aanzienlijk uitbreiden door hun krachten te bundelen voor de productie van Archers vlaggenschip, de Midnight, een elektrisch verticaal opstijgend en landend vliegtuig (eVTOL). Stellantis, dat zijn hoofdkantoor in de Haarlemmermeer heeft, zal samen met Archer werken aan het opzetten van Archers onlangs aangekondigde productiefaciliteit in Covington, Georgia. Daar gaan de bedrijven in 2024 beginnen met de productie van het Midnight-vliegtuig.

Stellantis, een Frans-Italiaans-Amerikaanse multinationale autofabrikant, ontstaan uit een fusie tussen FCA en PSA, is sinds 2020 een strategische partner van Archer via verschillende samenwerkingsinitiatieven, en als investeerder sinds 2021. Gedurende deze periode heeft Archer gebruik gemaakt van Stellantis’ diepgaande expertise op het gebied van productie, toeleveringsketen en ontwerp in verband met Archers inspanningen om zijn eVTOL-vliegtuigen te ontwerpen, te ontwikkelen en te commercialiseren, aldus persinformatie van de onderneming.

De Midnight is ontworpen om veilig, duurzaam en stil te zijn en kan, met een verwacht laadvermogen van meer dan 1000 pond, vier passagiers plus een piloot vervoeren. Met een bereik van 100 mijl is Midnight geoptimaliseerd voor back-to-back korte afstanden van ongeveer 20 mijl, met een oplaadtijd van ongeveer 10 minuten tussendoor. Deze samenwerking op het gebied van stedelijke mobiliteit maakt gebruik van de sterke punten en competenties van beide bedrijven om de Midnight op de markt te brengen.

Archer brengt zijn wereldklasse team van eVTOL, elektrische aandrijflijn en certificeringsexperts mee, terwijl Stellantis geavanceerde productietechnologie en expertise, ervaren personeel en kapitaal zal inbrengen in het partnerschap. Deze combinatie is bedoeld om de vliegtuigproductie snel op te schalen om te voldoen aan Archers commercialisatieplannen, terwijl Archer zijn weg naar commercialisatie kan versterken door honderden miljoenen dollars aan uitgaven te vermijden tijdens de opstartfase van de productie. Het doel is dat Stellantis het eVTOL vliegtuig van Archer in massaproductie neemt als haar exclusieve contractfabrikant.

Als verder teken van haar engagement zal Stellantis tot $150 miljoen aan eigen vermogen ter beschikking stellen dat Archer in 2023 en 2024 naar eigen goeddunken kan opnemen, afhankelijk van het bereiken van bepaalde zakelijke mijlpalen die Archer in 2023 verwacht. Stellantis is ook voornemens haar strategisch belang te vergroten door toekomstige aankopen van Archer-aandelen op de open markt. Deze acties, samen met de andere elementen van dit uitgebreide partnerschap, zullen Stellantis in staat stellen een belangrijke langetermijninvesteerder in Archer te worden.

“We hebben de afgelopen twee jaar nauw samengewerkt met Archer, en ik ben voortdurend onder de indruk van hun vindingrijkheid en onwrikbare inzet om te leveren”, aldus Carlos Tavares, CEO van Stellantis. “Het verdiepen van ons partnerschap met Archer als een strategische investeerder met plannen om ons belang te vergroten, laat zien hoe Stellantis de grenzen verlegt om duurzame mobiliteitsvrijheid te bieden, van de weg tot in de lucht. Archer ondersteunen met onze productie-expertise is een ander voorbeeld van hoe Stellantis de manier waarop de wereld beweegt zal leiden.”

“Stellantis’ voortdurende erkenning van Archer’s vooruitgang op weg naar commercialisering, en de vandaag gedane toezegging van aanzienlijke middelen om samen met ons het Midnight-vliegtuig te bouwen, plaatst Archer in een sterke positie om als eerste op de markt te komen”, aldus Adam Goldstein, oprichter en CEO van Archer. “Onze twee bedrijven zetten samen deze belangrijke stappen om een unieke kans te realiseren om stedelijk vervoer opnieuw te definiëren.”