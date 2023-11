Gistermiddag (zondag 19 november) ging er een schokgolf door industrieel Nederland. ‘Wim van der Leegte is overleden’, meldden steeds meer landelijke media. ‘Hoe kan dat?’, ‘Ongelooflijk’, ‘Wat in en in triest’, kwamen de reacties binnen. De grootindustrieel is op 76-jarige leeftijd thuis in zijn woonplaats Duizel overleden.

‘Het is niet iedereen gegeven om bijna honderd werkmaatschappijen te bezitten, vijf miljard euro om te zetten en toch gewoon door al je medewerkers met de voornaam te worden aangesproken. Dat typeert Wim van der Leegte. Hij bouwde het slecht lopende bedrijf van zijn vader uit tot de florerende VDL Groep. Anders dan de meesten geloofde hij zelfs in de jaren zeventig en tachtig in een toekomst voor de Nederlandse maakindustrie. En tegen de verdrukking in redde hij autofabriek NedCar van de ondergang. Wim van der Leegte is dan ook een man die meer op zijn eigen mensen vertrouwt dan op ingehuurde consulenten.’

Dat meldden we op de site van Link Magazine voorjaar 2018 toen journalist Frits Conijn de biografie ‘Wim van der Leegte: hoe een Brabantse familieman Nederland aan werk hielp’ uitbracht.

We hebben Wim van der Leegte gekend als een uiterst toegankelijke, aimabele man, die we ook voor ons blad vaak mochten interviewen. Uitgever John van Ginkel: ‘Heel bijzonder voor zo’n topman: hij herkende je als hij je weer ergens tegenkwam.’ We vroegen Van der Leegte jaren geleden of hij onze gast wilde zijn tijdens de Dutch Industrial Suppliers & Customer Awards en hij kwam.

We vroegen hem of we hem in 2016 mochten interviewen samen met zijn zoon Willem, die net de nieuwe president-directeur van de VDL Groep was geworden. Een stukje uit dat uiterst geanimeerde gesprek. Wim: ‘Ik koop nooit bedrijven die lekker lopen. Dan moet je goodwill betalen en dan ben je meer een belegger. Ik wil ondernemen.’ Willem, terwijl hij zijn vader aankijkt: ‘Het is een kwestie van kansen zien, durven en dan samen beslissen.’

Vader en zoon zaten samen met voormalig Link-hoofdredacteur Martin van Zaalen aan een tafel in een kantoor ingericht als een grote huiskamer. Dat gaf zowat het gevoel bij de familie thuis te zitten, aan de eetkamertafel. Wim: ‘Ja, wij zijn en blijven een familiebedrijf met oog voor de lange termijn. Wij hebben nooit een investering gedaan die we niet goed konden dragen. Dat geldt ook voor de investering in VDL Nedcar.’

Fotograaf Bart van Overbeeke noemde Wim van der Leegte destijds tijdens de fotosessie ‘moeilijk te regisseren’. Uitgelaten, zoals een mens kan zijn als een zware taak met groot succes is volbracht. We hadden Wim nog vele jaren als gepensioneerd industrieel gegund. Zijn grote betekenis voor de Nederlandse maakindustrie blijft in onze herinnering gegrift.

De uitgevers en redactie van Link Magazine wensen de familie van Wim van der Leegte en de medewerkers van VDL Groep heel veel sterkte bij het verwerken van dit grote verlies.