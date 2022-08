In memoriam: Jack van Sprang

Eind augustus is Jack van Sprang op 79-jarige leeftijd overleden.

Ofschoon geen dga was Jack van Sprang een ondernemer in hart en nieren. Hij gaf als managing director al zijn energie – en dat was veel – om de Eindhovense Frencken Group te laten groeien. Om het bedrijf aantrekkelijk te houden als system supplier voor de grote oem’ers die bredere en volumineuzere toeleveranciers wilden.

In gesprek met die oem-klanten was Jack niet van het slag ‘met de pet in de hand’, maar liet hij duidelijk weten wat zíjn voorwaarden voor zakendoen waren. ‘Ik weet het, ik ben zo eigenwijs als ik groot ben. Ik laat me niet gauw iets aanpraten, maar vorm graag mijn eigen mening op basis van mijn eigen waarnemingen’, reflecteerde hij in 2005 in gesprek met Link Magazine. Die observaties brachten hem er evenwel toe nog datzelfde jaar juist een kritisch volger van Frencken – Henk Tappel – voor te dragen als zijn opvolger.

Jack was ook een groot pleitbezorger van een krachtige Nederlandse hightech industrie. Het was vanuit die verbondenheid met de sector dat hij ook na zijn pensionering lid was van de invloedrijke Eindhovensche Fabrikantenkring.

Ook is hij nog lange tijd – een zeer geëngageerd – lid geweest van de Raad van Advies van Link waarvan hij één de founding fathers is. En onder zijn leiding was Frencken de eerste winnaar van de DISCA-awards. Bij de uitreiking droeg hij de prijs op aan zijn medewerkers en bleek eens te meer dat hij ook een emotioneel mens was.

De uitgever en redactie van Link Magazine zijn Jack dankbaar voor zijn support en betrokkenheid en wensen zijn familie en vrienden alle sterkte toe bij het verwerken van dit verlies.