Jaarlijks organiseert Link Magazine de verkiezing van beste toeleveranciers, op kennis- en logistiek vlak, en beste klant. Het bijzondere van de fameuze DISCA (Dutch Industrial Suppliers & Customer Awards) is dat niemand zichzelf kan nomineren; ketenpartners moeten dat doen. Ook dit jaar werd itsme genomineerd, deze keer onder meer door speciaalmachinebouwers IAI en Q-Fin. ‘Toen wij gigantische leverproblemen met een merk hadden, zijn zij voor ons in de bres gesprongen.’

IAI en Q-Fin nomineren itsme als beste toeleverancier

De Nederlandse maakindustrie kent tal van bijzondere speciaalmachinebouwers. Zoals IAI industrial systems in Veldhoven, dat personalisatiemachines bouwt en specialist is in hightech laser- en inkjettoepassingen voor de beveiliging en personalisatie van paspoorten en ID-kaarten. Of Q-Fin Quality Finishing Machines in Bergeijk, dat machines bouwt voor het vol- of halfautomatisch ontbramen, slijpen en afronden van metalen plaatdelen. Beide bedrijven zijn innovatief en succesvol, met flinke groei in de afgelopen jaren, en hebben een lange relatie met itsme voor de levering van elektrotechnische componenten en toebehoren.

Allrounder

Technisch inkoper Frank van Lierop: ‘In de negen jaar dat ik bij IAI werk, heb ik in het kader van leverancierssanering steeds meer aan itsme toebedeeld, om onze inkoop met minder aanspreekpunten beter behapbaar te maken. Zij hebben die schaalvergroting goed opgepakt. Ik heb wel naar een andere partij gekeken, maar in de regio was itsme de allrounder die ons het beste kon helpen en dat is nog steeds zo.’

‘Dit vind ik een heel goed voorbeeld van waar itsme logistiek toe in staat is’

Vooral logistiek speelt itsme een belangrijke rol voor IAI, illustreert Van Lierop. ‘Voor de besturing in een nieuw type machine waren we overgeschakeld naar een ander merk. Een goed product, maar sinds corona hadden we daar grote leverproblemen mee. We hebben gevraagd of ze op forecast voor ons spullen op voorraad wilden leggen, maar daar hadden ze geen interesse in. Toen is itsme voor ons in de bres gesprongen. “Wij gaan wel bakkeleien met die fabrikant”, zeiden ze. “Zeg maar wat jullie willen forecasten, dan gaan wij het regelen.” We zijn nu ruim twee jaar verder en sluiten binnenkort met itsme het vierde contract af voor onze behoefte aan dat merk. Zij vullen dat in met de fabrikant, met levertijden van 30-52 weken, en leggen het op voorraad, waarna wij bij hen afroepen. Dit vind ik een heel goed voorbeeld van waar itsme toe in staat is. Tegen een mooie vergoeding natuurlijk, maar het maakt de logistiek voor ons weer hanteerbaar.’

Itsme heeft afgelopen jaren twee keer een DISCA-award van Link Magazine gewonnen (in 2007 en in 2021) en is in dertien jaren genomineerd geweest voor de diverse categorieën.

‘Jazeker, dat doen wij vaker voor klanten’, zegt verkoopdirecteur Arjen Smidt van itsme desgevraagd. ‘Speciaalmachinebouwers en paneelbouwers kunnen we veel logistieke concepten bieden. We denken mee en kunnen werken met forecasts, de grijpvoorraden bij klanten beheren en kitten (per machine een complete set componenten samenstellen en leveren, red.). Die logistieke rol vervullen wij, want de grote fabrikanten zijn daar niet altijd in geïnteresseerd. Industriële eindgebruikers bedienen we ook en die hebben weer andere uitdagingen. Als er iets kapot gaat, moeten er snel vervangende componenten worden geregeld en soms alternatieven. Onze mensen hebben daarvoor de technische kennis.’

Partner

Q-Fin bestaat nu tien jaar en werkt vanaf het begin met itsme samen. Tot tevredenheid van operations & service manager Martijn Coppens, die verwijst naar de afgelopen jaren toen de markt voor elektrotechnische componenten gespannen was, met grote leverproblemen. ‘Zij hebben ervoor gezorgd dat wij altijd door konden bouwen en nooit stil kwamen te staan. Als er problemen waren, zorgden zij dat we met de juiste partijen om tafel kwamen. Zoals Frank het zegt: itsme springt voor ons in de bres. We hadden problemen met het merk waar we veel mee werken. Een nieuw type plc bleek niet zo goed leverbaar als ze hadden gezegd. Toen heeft itsme ervoor gezorgd dat er via allerlei lijntjes toch producten binnenkwamen. Voor ons zijn ze geen toeleverancier maar een partner die mee vooruit wil, vooruitdenkt en vooruitkijkt. Kortom, die ontzorgt. Dat is een cliché, maar het wordt alleen maar belangrijker, want we willen verder groeien. We zetten nu stappen in de robotisering en automatisering om onze machines heen. Alles gaat automatisch de machine in en dat moet worden aangestuurd, dus zijn er zwaardere plc’s nodig en almaar meer componenten.’

‘Ze kunnen mee in onze groei en denken mee over verdere automatisering’

Die partner biedt veel mogelijkheden voor automatisering en daar maakt Q-Fin al volop gebruik van, onder meer voor de orderafhandeling, vertelt Coppens. ‘We kijken nu ook naar het bundelen van setjes componenten om die meteen bij de machine in aanbouw te kunnen leggen. Verder willen we hen een gedeelte voormontage laten doen en kabelbomen laten samenstellen en labelen, zodat we niet meer met rollen kabel hoeven te werken. Om de kosten van de seriebouw bij ons te drukken, willen we zoveel mogelijk standaardiseren en het zo simpel mogelijk organiseren. Daar heeft itsme al een concreet voorstel voor gedaan.’

Dat is wat ook Van Lierop waardeert. ‘Het is niet zo heel moeilijk wat we vragen, maar itsme laat echt zien dat het simpel kan, no nonsens, met korte lijntjes en gelijk acteren als er iets is. Hun verkoper doet het hartstikke goed, ook al komt hij niet uit de business en werkt hij nog maar kort bij itsme. Hij is superslim, snel en actief. En ook hun mensen van de binnendienst weten waar ze het over hebben en houden het gewoon simpel voor ons.’

Wel wil hij met itsme nog meer optimalisaties voor knelpuntproducten doen. ‘Actuele leadtimes en prijzen beter inzichtelijk maken, zodat we die geautomatiseerd kunnen uploaden en we nog een betere forecast kunnen maken. En voor producten die in de toekomst end-of-life gaan, komen de notificaties nu nog niet altijd snel genoeg bij ons terecht. Dat soort finesses willen we nog verbeteren. Want als wij meer gaan verkopen, gaan wij meer met itsme doen’, spreekt de technisch inkoper van IAI zijn vertrouwen uit. ‘Onze omzetgroei kunnen we veilig bij hen wegleggen. Zoals ze hebben laten zien toen ze ons probleem met die fabrikant hebben opgelost.’ Dat vertrouwen is er ook bij Coppens van Q-Fin. ‘Ze hebben de laatste jaren laten zien dat ze meekunnen in onze groei en meedenken over verdere automatisering. Vandaar ook van onze kant de nominatie voor beste toeleverancier.’

Blijven investeren

Verkoopdirecteur Smidt neemt namens itsme de complimenten dankbaar in ontvangst. ‘Wat Martijn zegt, dat we een partner zijn, dat is wat we heel graag willen. We willen ertoe doen, bijdragen aan het succes van onze klanten. Dat is wat onze mensen drijft. Wij blijven ons ontwikkelen op het vlak van logistieke en technische dienstverlening en we blijven investeren in onze mensen, processen en systemen. Zo zullen we als strategische partner blijven voldoen aan de huidige en toekomstige vragen en verwachtingen van onze klanten.’