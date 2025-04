De Nederlandse economie is in 2024 met 1,0 procent gegroeid. In vrijwel alle provincies was sprake van groei, met uitzondering van Groningen. De sterkste economische groei vond plaats in Drenthe en Zeeland, beide 1,8 procent. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS over de regionale economie.

Zowel in Drenthe als in Zeeland speelde de sector overheid en zorg een grote rol in de economische groei. In Zeeland groeide die sector met 4,9 procent en in Drenthe met 3,0 procent. De kleinste groei vond plaats in de provincie Fryslân, 0,1 procent.In Groningen kromp de economie in 2024 opnieuw, maar minder sterk dan een jaar eerder. De toegevoegde waarde daalde met 4,1 procent, na een afname van 9,1 procent in 2023. De krimp hangt voor een belangrijk deel samen met het beëindigen van de gaswinning. De afbouw van de gaswinning begon in 2018. Op 19 april 2024 werd de Wet beëindiging gaswinning Groningenveld van kracht, waarmee de gaswinning in het Groningenveld volledig stopte.

De vier grote steden laten een sterkere groei zien dan de rest van Nederland, met een groei tussen de 1,1 en 2,0 procent. Waar in 2023 nog Amsterdam het sterkst groeide, was dat in 2024 Den Haag. De overheid speelt een bepalende rol in de Hofstad, maar ook de zakelijke dienstverlening zorgde voor groei.

Sterkste economische groei in IJmond

Op regionaal niveau groeide de economie in 2024 in bijna alle 52 COROP-plusgebieden. De grootste regionale groei was in de regio IJmond, 4,5 procent. Die groei is bijna geheel gedreven door de industrie. In alle drie de Groningse regio’s was sprake van economische krimp. In vijf andere regio’s was eveneens sprake van een lichte krimp (maximaal 1,0 procent).

Buiten gaswinning wel groei in Groningen

De sterkste krimp van de economie vond plaats in de Groningse regio’s: Oost-Groningen -9,6 procent, Delfzijl e.o. (-5,9 procent) en Overig Groningen (-2,9 procent) Dit komt door de eerder genoemde afbouw van de gaswinning. Als de delfstofwinning buiten beschouwing wordt gelaten, groeide de economie van Groningen in 2024 met 1,0 procent. De bedrijfstakken informatie en communicatie en overheid en zorg leverden de grootste bijdrage aan deze groei. Oost-Groningen (1,5 procent) groeide het hardst, gevolgd door Delfzijl e.o. (0,9 procent) en Overig Groningen (0,9 procent).