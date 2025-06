Onderzoekscentrum imec benut de economische missie van Flanders Investment & Trade naar Japan om zijn positie als spil in internationale hightech-samenwerkingen te verstevigen. In Tokio verlengde imec zijn strategische alliantie met chipmachinebouwer Tokyo Electron (TEL) – een samenwerking die al meer dan dertig jaar loopt. Nieuw speerpunt: duurzame microchipontwikkeling.

De missie – die ook de semicon kennisregio rond Osaka aandoet, waar momenteel de Wereldexpo 2025 plaatsvindt – biedt imec de gelegenheid om zijn rol als verbindende speler tussen Vlaanderen en Aziatische hightech-ecosystemen verder uit te bouwen. CEO Luc Van den hove: “Voor een deeptech-organisatie als imec is internationale samenwerking cruciaal. Alleen door krachten te bundelen kunnen we disruptieve innovatie versnellen en onze voorsprong behouden in domeinen als biomanufacturing, medische diagnostiek en duurzame chiptechnologie.”

Naast de verlenging met TEL ondertekende imec een intentieverklaring met RISE-A, een nieuw Japans innovatie-ecosysteem dat chiptechnologie breed wil inzetten – van automotive tot ruimtevaart en gezondheidszorg. Ook de banden met industriële zwaargewichten als Panasonic – partner sinds 2004 – worden verder aangehaald.

Tijdens een panelsessie over de toekomst van de zorgsector – met speciale aandacht voor chiptechnologie – onderstreepte imec nogmaals het strategisch belang van technologische integratie in healthtech.

Volgens Vlaams minister-president Matthias Diependaele, aanwezig bij de ondertekening in Tokio, bevestigt de missie de kracht van het Vlaamse innovatiemodel: “De samenwerking tussen bedrijven, kennisinstellingen en overheid creëert een hefboom waarmee we Europees en mondiaal blijven meespelen in de top van de hightech.”

Als toonaangevend wereldwijd bedrijf van innovatieve apparatuur voor de productie van halfgeleiders houdt Tokyo Electron (TEL) zich bezig met ontwikkeling, productie en verkoop in een breed scala van productgebieden. Alle productlijnen van TEL voor de productie van halfgeleiders hebben een hoog marktaandeel in hun respectieve wereldwijde segmenten. TEL levert uitstekende producten en diensten aan klanten via een wereldwijd netwerk in de VS, Europa en Azië.