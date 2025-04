Onderzoekcentrum imec en de deelstaatregering van Baden-Württemberg (Duitsland) kondigen vandaag aan dat in het Duitse Heilbronn een gloednieuw competentiecentrum zal worden opgericht. Het initiatief, gefinancierd door de Duitse deelstaat, focust op de ontwikkeling van o.m. sensor- en AI-technologie voor automotivetoepassingen en zal daarvoor specifiek inzetten op het creëren van nieuwe chipletarchitecturen. Op die manier wil het competentiecentrum, waar onderzoek zal gebeuren in het kader van imecs automotive chiplet R&D-programma, de lokale en internationale automobielsector toelaten een versnelling hoger te schakelen in de ontwikkeling van slimme, autonome voertuigen. Het past bovendien binnen het plan van de Europese Commissie om door middel van samenwerking – over de grenzen heen – het Europese industriële weefsel te ondersteunen en te doen groeien.

Nieuw imec competentiecentrum, gefinancierd door Duitse deelstaatregering, zal chipletarchitecturen-op-maat ontwikkelen voor slimme, autonome wagens

Auto’s worden steeds complexere machines. Ze moeten niet alleen uitblinken op het vlak van rijervaring, maar moeten ook in toenemende mate in staat zijn om de tekortkomingen van menselijke chauffeurs op te vangen. De automobielindustrie is daarvoor steeds meer aangewezen op chiptechnologie-op-maat, zogenaamde ‘chiplets’. Zij koppelen performantie en flexibiliteit aan een geoptimaliseerd energieverbruik, een kortere ontwikkelingstijd, en een lagere kost.

Om het onderzoek naar chiplets voor de automotivesector te versnellen, wordt in het Duitse Heilbronn een gloednieuw imec-competentiecentrum opgericht. Het initiatief wordt gefinancierd door de deelstaatregering van Baden-Württemberg – de geboorteplaats van de automobielindustrie – en past binnen imecs automotive chiplet R&D-programma. Bedoeling van de samenwerking is chiplettechnologie te ontwikkelen die onder meer nodig is voor de realisatie van veilige, zelfrijdende auto’s met een ongekend rijcomfort – en waarbij tegelijkertijd de energieconsumptie en kost van de onderliggende computermodules binnen de perken wordt gehouden. Daarvoor wordt door Baden-Württemberg initieel gedurende vijf jaar 40 miljoen euro in financiering voorzien.

Luc Van den hove, CEO van imec: “Imec is de voorbije veertig jaar uitgegroeid tot wereldleider in de ontwikkeling van chiptechnologie. Met dit nieuwe competentiecentrum bevestigen en versterken we die positie, en kunnen we ons automotive-programma verder uitbouwen. Zo kunnen we onze partners nog beter helpen om hun concurrentiepositie te verstevigen. En ook Vlaanderen vaart hier wel bij: internationale samenwerking vormt immers de basis voor lokale economische en maatschappelijke impact.”

Vlaams minister-president Matthias Diependaele: “Imec heeft wereldwijd een ijzersterke reputatie op het vlak van onderzoek naar digitale technologie en nanotechnologie. De samenwerking met Baden-Württemberg is enerzijds essentieel om die rol van voortrekker te kunnen blijven vervullen, en versterkt anderzijds het economische weefsel van beide regio’s.”

Winfried Kretschmann, minister-president van Baden-Württemberg: “Wij heten imec van harte welkom in Baden-Württemberg. Als één van de meest innovatieve regio’s ter wereld, met een sterke auto-industrie en heel wat expertise in AI, zijn Baden-Württemberg en imec een perfecte match. We kijken ernaar uit om samen met imec en onze andere academische en industriële partners werk te maken van een nieuwe generatie chips voor de automotivesector – ‘made in Europe’. Het versterken van onze kerncompetenties in chips, software en AI is immers cruciaal voor de soevereiniteit van Europa.”