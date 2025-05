Tijdens zijn jaarlijkse ITF World-conferentie demonstreert onderzoeksinstituut imec morgen live een revolutionair prototype: een inslikbare sensorpil die de chemische omgeving in het spijsverteringsstelsel realtime meet. De technologie, ontwikkeld in samenwerking met het OnePlanet Research Center, is drie keer kleiner dan bestaande capsule-endoscopieën en biedt als eerste de mogelijkheid om redoxbalansmetingen uit te voeren – een cruciale indicator voor oxidatieve stress, ontstekingen en darmgezondheid.

“Dit is een sprong vooruit richting een niet-invasieve opvolging van gastro-intestinale gezondheid, met potentieel om klassieke endoscopieën deels te vervangen,” zegt Aniek Even, onderzoeker bij imec, die de sensor live zal inslikken tijdens de demonstratie.

Compacte technologie, grootse impact

De sensorpil meet slechts 2,1 cm lang en 0,75 cm breed en bevat drie gestapelde microchips, een referentie-elektrode, een miniatuur batterij, een radiozender en een antenne. Elke 20 seconden voert de pil metingen uit van de zuurtegraad (pH), temperatuur en redoxbalans – dat laatste geeft informatie over oxidatieve processen die een rol kunnen spelen bij onder meer ontstekingsziekten, darmkanker en microbiota-onevenwichtigheden.

De realtime data wordt draadloos uit het lichaam verzonden en weergegeven op een extern scherm. In tegenstelling tot klassieke camerapillen, biedt deze sensor daadwerkelijk kwantitatieve chemische data zonder dat invasieve voorbereiding of laxerende middelen vereist zijn.

Technologie met klinisch en industrieel potentieel

De ontwikkeling van de sensor is het resultaat van jarenlange R&D op het gebied van low-power micro-elektronica, biosensoren en lichaamsinterne communicatie. De technologie is succesvol getest in een humane studie in samenwerking met Wageningen University & Research. Imec is wereldwijd de eerste partij die redoxbalansmetingen in het menselijk darmkanaal wist uit te voeren.

“Na deze studie ben ik er nóg meer van overtuigd dat ons kleine, gebruiksvriendelijke apparaat een revolutie teweeg kan brengen in de diagnose en monitoring van inflammatoire darmziekten en andere gastro-intestinale aandoeningen,” aldus Even.

Volgende stap in gepersonaliseerde gezondheidszorg

De inslikbare sensor opent perspectieven voor continue, patiëntvriendelijke monitoring van chronische darmziekten, vroege detectie van afwijkingen en zelfs nieuwe inzichten in het darmmicrobioom. Daarmee past deze innovatie perfect in de trend van gepersonaliseerde, datagedreven gezondheidszorg.



Imec is een wereldwijd toonaangevend onderzoekscentrum voor nano-elektronica en digitale technologie, met hoofdzetel in Leuven. Het instituut werkt aan baanbrekende oplossingen voor onder meer gezondheid, energie, mobiliteit en slimme systemen, in samenwerking met universiteiten, ziekenhuizen en bedrijven wereldwijd.