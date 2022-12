Onderzoekscentrum imec en Rapidus , een recent opgericht halfgeleiderbedrijf in Japan, hebben vandaag een Memorandum of Cooperation (MoC) ondertekend om langdurig samen te werken aan de ontwikkeling van de nieuwste generatie chips. Het MoC wordt bekrachtigd door de Vlaamse Regering en door METI, het Japanse ministerie van Economie, Handel en Industrie, die hiermee hun engagement onderschrijven om de samenwerking tussen Japan en Vlaanderen verder te versterken. De ondertekeningsceremonie in aanwezigheid van Vlaams minister-president Jan Jambon maakte deel uit van de Belgische economische missie naar Japan

De toepassingen van de toekomst in onder meer de telecom, mobiliteit en geneeskunde zijn afhankelijk van geavanceerde chips die enorme hoeveelheden data snel en energie-efficiënt kunnen verwerken. Naarmate de technologienodes kleiner worden (van 5 nanometer-nodes naar 3 nanometer en vervolgens naar 2 nanometer en kleiner), wordt het een steeds grotere technologische uitdaging om zulke state-of-the-art chips te fabriceren. Daardoor bleven er steeds minder chipproducenten over in de nanometerwedloop, met een concentratie van de geavanceerde chipproductie in een kleine regio tot gevolg; en alle risico’s van dien.

Daar komt nu verandering in. Het recent opgerichte Japanse microchipbedrijf Rapidus wil in de tweede helft van dit decennium starten met de productie van de allernieuwste chips in Japan, krachtige chips van de 2-nanometer technologiegeneratie. In een Memorandum of Cooperation drukt imec de intentie uit om Rapidus te helpen bij het implementeren van state-of-the-art technologie die nodig is om massaproductie van deze chips mogelijk te maken. Beide partijen zullen ook samenwerken met het Leading-edge Semiconductor Technology Center (LSTC), een Japans initiatief voor onderzoek en ontwikkeling naar nog krachtigere chiptechnologieën dat momenteel in oprichting is. Met het MoC beklemtonen alle betrokken partijen het belang van een wereldwijde samenwerking en van de regionale versterking van ecosystemen rond chiptechnologie, in het bijzonder het ecosysteem in Japan.

Het samenwerkingsakkoord werd ondertekend door Yasutoshi Nishimura, Japans minister van Economie, Handel en Industrie; Jan Jambon, Vlaams minister-president en Vlaams minister van Buitenlandse Zaken, Cultuur, Digitalisering en Facilitair Management; Atsuyoshi Koike, algemeen directeur van Rapidus; en Luc Van den hove, CEO van imec – in het kader van de Belgische Prinselijke missie naar Japan.

“Ik ben erg blij dat Rapidus een MoC ondertekent met imec, dat bekend staat om zijn geavanceerde technologieën, systeemoplossingen en state-of-the-art 300mm pilootlijn”, aldus Dr. Atsuyoshi Koike. “Internationale samenwerking is cruciaal voor Rapidus om ons geplande doel voor massaproductie van 2-nanometertechnologie te bereiken, en imec is een essentiële partner voor dergelijke samenwerking. Ik kijk vol spanning uit naar de naderende dag waarop Japan opnieuw een prominente rol kan spelen in de halfgeleiderarena en daardoor kan bijdragen aan het welzijn van de mensheid.”

“De basis voor deze samenwerking werd jaren geleden gelegd”, zegt Luc Van den hove, CEO van imec. “We zijn bijzonder verheugd om via dit MoC onze samenwerking met het Japanse ecosysteem rond chiptechnologie verder te kunnen uitbouwen. Om Rapidus te ondersteunen in zijn intentie om chips van de 2-nanometer-generatie in Japan te produceren, kunnen we terugvallen op onze jarenlange ervaring in geavanceerde chiptechnologie, en kunnen we beroep doen op ons wereldwijde ecosysteem van partners binnen de halfgeleiderindustrie. We zijn dan ook bijzonder opgetogen om Rapidus als strategische partner binnen ons O&O-programma te mogen verwelkomen.”

“Vlaanderen beschikt over deskundige knowhow op het gebied van nanotechnologie, gecentreerd rond zijn vijf universiteiten en zijn nanotech-onderzoekscentrum imec. Onze regio heeft alle bouwstenen voor micro- en nanotechnologische innovaties en toepassingen”, zegt Vlaams minister-president Jan Jambon. “De Vlaamse Regering staat volledig achter de ambitieuze samenwerking die vandaag is ondertekend tussen imec en halfgeleiderbedrijf Rapidus. Internationale partnerschappen zijn – meer dan ooit – de sleutel om onze respectievelijke concurrentiepositie op het gebied van micro- en nanochips te vergroten”

“We verwelkomen het MoC tussen imec, dat een van de belangrijkste O&O-ecosystemen voor halfgeleiders in de EU heeft gevormd, en Rapidus, de toekomstige productiebasis voor halfgeleiders van de volgende generatie in Japan”, zegt minister Nishimura. “We verwachten dat dit MoC, in samenwerking met het bijna opgerichte Leading-edge Semiconductor Technology Center (LSTC), zal bijdragen aan het opzetten van ontwerpen en een productiebasis voor halfgeleiders van de volgende generatie in de late jaren 2020, en de veerkracht van de toeleveringsketen van chips zal versterken in gelijkgestemde landen en regio’s.”