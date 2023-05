Het imec.istart-programma, dat loopt in België, Nederland en Italië, werd uitgeroepen tot winnaar in de categorie ‘World Top Business Accelerator – Linked to University’. Sinds de start van imec.istart hebben 290 tech-startups zich via het programma ontwikkeld tot succesvolle technologiebedrijven, waarmee 700 miljoen vervolgfinanciering is opgehaald.

De ranking is gebaseerd op de UBI Global World Benchmark Study, ‘s werelds grootste screening van (universitaire) incubators en accelerators. De voorbije drie edities (in 2015, 2017 en 2019) stond imec.istart, het business accelerator programma van onderzoekscentrum imec, al in de top 5. Sinds eind 2021 loopt het programma ook in Nederland, in de vorm van een joint venture met Novel- T. In totaal telt imec.istart 1.895 deelnemers en werden 109 programma’s uit 56 landen geselecteerd op basis van een uitgebreide lijst van meer dan 50 parameters, die voornamelijk werden onderverdeeld in drie pijlers: de impact op het ecosysteem, de prestaties van het programma en de prestaties van de start-ups in de portefeuille.

“Al meer dan 10 jaar bouwen we aan een programma dat de best mogelijke ondersteuning biedt aan tech startups die werken aan de innovaties van morgen. Het resultaat van de UBI Global Ranking is een welverdiende erkenning voor de kwaliteit waar we met ons team elke dag naar streven. We leggen de lat hoog en worden nu ook door anderen wereldwijd als de standaard gezien, zegt Sven de Cleyn, CEO van imec.istart global. “Deze award toont de waarde en kracht van het programma en is de reden waarom we het samen met imec ook in Nederland hebben gelanceerd”, aldus Jaap Beernink, CEO Novel-T. De introductie van imec.istart.nl is een cruciale toevoeging aan het deep tech startup ecosysteem in Nederland. Vanuit deze samenwerking kunnen tientallen startups met complexe technologie de komende jaren hun stappen naar de markt versnellen. We hebben die groeiende bedrijven hard nodig in de uitdagingen waar we wereldwijd voor staan.”

Het imec.istart-programma heeft zijn wortels in België, maar is sindsdien met succes uitgerold in Nederland en Italië, met plannen voor verdere uitbreiding in Europa. Het Nederlandse programma loopt nu 2 jaar, met 10 startups die momenteel het programma voltooien. Dit zijn voornamelijk deep-tech en med-tech startups, die naast gerichte coaching en workshops ook een investering van 100.000-250.000 euro ontvangen. Verschillende mentoren, coaches, experts en investeerders werken binnen het 12-18 maanden durende programma aan de snelle groei van tech startups.