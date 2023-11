Imec heeft een vrij toegankelijke versie van zijn imec.netzero virtuele fab gelanceerd. De tool biedt een gekwantificeerd beeld van de milieu-impact van IC-productie en biedt waardevolle inzichten voor academici, beleidsmakers en ontwerpers. Met de release van deze gratis webapplicatie wil imec de industrie ondersteunen bij het verminderen van haar milieu-impact, ook buiten de toeleveringsketen van halfgeleiders.

De productie van halfgeleiders is een complex proces met uiteenlopende gevolgen voor het milieu; van hoog energieverbruik tot gebruik van schaarse materialen en uitstoot van broeikasgassen. Met de groei van haar markt en de doelstellingen van het Akkoord van Parijs op het gebied van klimaatverandering in het achterhoofd, streeft de industrie ernaar de processtromen te optimaliseren. Om processen of technologieën met een hoge milieu-impact te bepalen en te beperken, is echter een schat aan gegevens nodig.

Dit wordt aangepakt binnen imec’s Sustainable Semiconductor Technologies and Systems (SSTS) onderzoeksprogramma, een samenwerkingsverband waarbij het hele halfgeleiderecosysteem betrokken is; van eindgebruikers van elektronica tot fabs, Foundry, materiaal- en apparatuurfabrikanten, die samenwerken met de academische wereld en overheden.

Om de milieu-impact van de productie van geïntegreerde schakelingen (IC’s) nauwkeurig te kwantificeren, heeft imec een virtuele fabriek ontwikkeld met de naam imec.netzero. Deze webapplicatie maakt gebruik van gegevens uit zijn eigen fab, die continu wordt gebenchmarkt met gegevens van apparatuur, materiaal en fab-partners zoals Air Liquide, Applied Materials, ASM, ASML, Edwards, Kurita, Lam Research, SCREEN, Tokyo Electron, GlobalFoundries, Samsung Electronics en TSMC. De virtuele fabriek volgt de Life-Cycle Assessment-methodologie en verzamelt en analyseert gegevens over de energie, materialen, chemicaliën, gassen en andere hulpbronnen die worden gebruikt in elke processtap van het maken van een IC. Partners hebben toegang tot een private imec.netzero-softwareapplicatie, die een gedetailleerde analyse biedt om ingebedde emissies en andere milieueffecten van huidige en toekomstige IC-technologieën te kwantificeren en tastbare acties te bieden.

Met de nu publieke versie van imec.netzero wil imec een veel breder publiek bereiken. De publieke versie biedt toegang tot dezelfde fab-modellen en procesdatabases als imec.netzero Private. Hoewel beperkter (bijv. beperkt tot de huidige technologieën en Scope 1+2 van het Greenhouse Gas Protocol), biedt deze webapp unieke inzichten in gegevens die anders niet toegankelijk zijn voor het publiek. Zo kunnen bijvoorbeeld visuele presentaties van klimaatverandering (CO2-uitstoot), elektriciteitsverbruik of totaal waterverbruik worden gegenereerd voor meerdere logica- en geheugentechnologieën (vanaf N28), op basis van fabricage op verschillende geografische locaties.

“Ons doel is om transparante en kwaliteitsvolle gegevens te bieden over de milieu-impact van IC-productie, buiten de toeleveringsketen van halfgeleiders en ons SSTS-programma”, legt Cédric Rolin, programmamanager bij imec, uit. “Onze tool overtreft de huidige beschikbare literatuur en biedt waarde aan productontwerpers, milieuonderzoekers en beleidsmakers die op zoek zijn naar gegevens over de impact van de industrie.”.