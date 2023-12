Twee gerenommeerde Amerikaanse universiteiten – Purdue University in de staat Indiana, en Michigan University – zullen de volgende jaren intensiever gaan samenwerken met imec. De samenwerkingen laten de Amerikaanse partners toe hun onderzoek naar chiptechnologie verder vorm te geven, en sluiten tegelijk perfect aan bij de strategische onderzoeksprioriteiten van imec.

Internationale samenwerking en krachtenbundeling zijn de drijvende krachten achter de gigantische vooruitgang van de chipindustrie. De voorbije veertig jaar heeft imec de kloof tussen universiteiten en industrie overbrugd om geavanceerde chiptechnologie en deep-tech innovaties te stimuleren. Als aanvulling op zijn activiteiten in Florida zet imec nu de volgende stappen in het uitbreiden van zijn samenwerkingen met de academische wereld in de VS.

Op de campus van Purdue University in de Amerikaanse staat Indiana, waarvan onder meer de opleiding ingenieurswetenschappen hoog staat aangeschreven, wordt vandaag – in aanwezigheid van Vlaams minister-president Jan Jambon en Purdue president Mung Chiang – een gezamenlijk R&D-labo geopend. Een team van imec- en Purdue-onderzoekers zal er nieuwe materialen ontwikkelen die de basis moeten leggen voor de volgende generaties rekenchips; kennis die ook zal worden gebruikt om meer duurzame chiptechnologie te ontwikkelen.

“Purdue University en de staat Indiana zijn het hart van het silicium heartland geworden. Purdue is de meest zichtbare en vooruitstrevende universiteit in de VS in het halfgeleiderprogramma, in onderzoeksinnovatie om de economische vergelijking van on-shoring-fabrieken en verpakkingen te herschrijven, in industriële samenwerking met meer dan 20 toonaangevende bedrijven, en in nationaal leiderschap in CHIPS voor de uitvoering van Amerika, “zei Chiang. “Vandaag markeren we een mijlpaal voor de samenwerking op het gebied van halfgeleiders tussen de VS en Europa door het R&D-partnerschap met imec aan te gaan – het beste voorbeeld van succesvolle samenwerking tussen universiteiten, bedrijven en de overheid. We heten het imec-ecosysteem van harte welkom in de thuisbasis van Amerika’s top vier engineering en top vijf patentontvangende universiteiten.”

“Dit is een wereldwijd stukje van de puzzel dat een nieuwe mijlpaal markeert in de halfgeleiderprogramma’s van Purdue en de opkomende micro-elektronica-industrie van Indiana”, zegt Mark Lundstrom, Purdue’s chief semiconductor officer en senior adviseur van de universiteitspresident. “Toekomstgerichte partnerschappen zoals deze helpen expertise van wereldklasse en ultramoderne faciliteiten samen te brengen.”

Zhihong Chen, de Mary Jo en Robert L. Kirk directeur van het Birck Nanotechnology Center, zei dat de samenwerking met imec Purdue in staat zal stellen om de relevantie van zijn onderzoek voor de halfgeleiderindustrie verder te versterken.

“imec is een van de meest bekende lab-to-fab faciliteiten,” zegt Chen. “Ze hebben geholpen om de nieuwste technologieën of innovaties die in laboratoria zijn ontdekt, om te zetten in fab-ready technologieën die de industrie kan toepassen.”

Joerg Appenzeller, Purdue’s Barry M. en Patricia L. Epstein Professor of Electrical and Computer Engineering, zei dat imec aanwezig zal zijn op de campus van Purdue, zij aan zij met docenten en studenten van het Birck Nanotechnology Center. Bovendien krijgen studenten en docenten de kans om in België te werken.

De samenwerking met imec past in het recent aangekondigde Purdue Computes-initiatief van de universiteit. De aangekondigde $100 miljoen Purdue-investering in halfgeleideronderzoek en het leren faciliteiten omvat een fase 1 update van het Laboratorium van Scifres Nanofabrication dat in het Centrum van de Nanotechnologie van Birck wordt gevestigd, een on-campus hub voor micro-elektronikaonderzoek, evenals globale partnerschappen.

Met de Universiteit van Michigan wordt dan weer een intentie tot samenwerking aangekondigd. Op die campus, pal in het hart van de Amerikaanse automobielindustrie, zal de focus liggen op de ontwikkeling van halfgeleidermaterialen en chiparchitecturen die in de eerste plaats de automotive sector ten goede komen.

“Dankzij deze samenwerkingsakkoorden kunnen Purdue en Michigan voortbouwen op vier decennia chiponderzoek”, zegt Luc Van den hove, CEO van imec. “Maar ook voor imec zijn de opportuniteiten interessant – niet in het minst omdat deze activiteiten volledig aansluiten bij onze bestaande strategische prioriteiten. Bovendien brengen we, door ons lokaal met onze Amerikaanse onderzoekspartners te verankeren, heel wat extra kennis aan boord waarmee het wereldwijd microchipecosysteem dat imec bij mekaar brengt, zijn voordeel kan doen. En tenslotte benadrukken we met deze akkoorden nogmaals de vastberadenheid van imec om te blijven investeren in internationale samenwerking en krachtenbundeling om innovatie in onze sector te versnellen.”

Ook Vlaams minister-president Jan Jambon beklemtoont het belang van de samenwerking tussen imec en zijn Amerikaanse partners: “Het feit dat Amerikaanse universiteiten vragende partij zijn om in zee te gaan met het Leuvense imec, onderstreept de rol van Vlaanderen als een stuwende kracht achter innovatie in de chipindustrie. Dankzij deze samenwerkingsakkoorden kan imec, naast zijn bestaande onderzoeksactiviteiten in Florida, zijn aanwezigheid in de VS gevoelig versterken. Daarop mogen we best trots zijn”.