Imec, een wereldwijd toonaangevend onderzoeks- en innovatiecentrum in nano-elektronica en digitale technologieën, en ZEISS Semiconductor Manufacturing Technology (SMT), een toonaangevend technologiebedrijf in de optische en opto-elektronische industrie en leverancier van belangrijke componenten voor de productie van microchips, intensiveren hun samenwerking om de NanoIC-pilootlijn bij imec vooruit te helpen met state-of-the-art halfgeleidertechnologie en productie-expertise voor sub-2nm onderzoek en ontwikkeling. Daarom hebben beide partijen een strategische partnerschapsovereenkomst (SPA) ondertekend.

Sterke samenwerking voor de halfgeleiderproductietechnologieën van morgen

De ondertekende strategische partnerschapsovereenkomst verlengt het bestaande strategische partnerschap tussen imec en ZEISS, dat sinds 2019 bestaat, tot 2029. “We zijn zeer verheugd om onze samenwerking met imec te intensiveren om samen de halfgeleidertechnologieën van morgen vooruit te helpen met zijn sterke partnernetwerk,” verklaart Thomas Stammler , Chief Technology Officer en lid van het Management Team van ZEISS SMT. Sinds 1997 werken imec en het ZEISS-segment Semiconductor Manufacturing Technology aan verschillende gezamenlijke projecten om de Wet van Moore verder te ontwikkelen, die de drijvende kracht blijft achter de voortdurende toename van de prestaties van microchips en geheugenprocessoren. “Voor het onderzoek naar en de ontwikkeling van geavanceerde halfgeleidertechnologieën is de expertise en technologische ervaring van industriële partners zoals ZEISS essentieel. Daarom zijn we zeer verheugd om ons partnerschap nog verder te versterken,” zegt Luc Van den hove, President en Chief Executive Officer van imec.

Met de ondertekende overeenkomst bevestigen de twee samenwerkingspartners hun gezamenlijke inspanningen om belangrijke technologieën voor de productie van halfgeleiders te bevorderen, zoals High-NA EUV-lithografie. Deze technologie zal de productie mogelijk maken van nog krachtigere en energiezuinigere microchips, die de basis vormen voor belangrijke technologieën zoals kunstmatige intelligentie, autonoom rijden, Industrie 4.0 en baanbrekende oplossingen voor medische technologie en de energietransitie.

Imec’s pilootlijn als onderzoekscentrum voor de wereldwijde halfgeleiderindustrie

Als onderdeel van de overeenkomst ondersteunt ZEISS imec niet alleen door deel te nemen aan onderzoeksprojecten om de productie-, proces- en meettechnologieën voor halfgeleiderfabricage te verbeteren, maar ook door lithografieoptiek te leveren, geïntegreerd in de lithografiescannersystemen van de strategische partner ASML, van verschillende productgeneraties voor de pilootlijn van imec, wat een essentieel onderdeel is van de samenwerking.

Imec’s pilootlijn, die nu uitgebreid wordt met de NanoIC pilootlijn in Leuven, België, omvat het volledige proces van waardecreatie en verschillende technologieonderdelen voor halfgeleiderproductie. Het doel is om vertegenwoordigers van de industrie, zoals eindklanten, leveranciers en onderzoeksinstellingen, toegang te geven tot baanbrekende en geavanceerde halfgeleidertechnologieën en -platformen, zodat ze innovaties kunnen onderzoeken, ontwikkelen en testen. De optimalisatie van bestaande apparatuur, processen en meetmethoden wordt ook bevorderd om steeds kleinere, krachtigere en energiezuinigere microchips mogelijk te maken en zo de wereldwijde digitalisering te stimuleren. De samenwerking wordt verdiept door de betrokkenheid van ZEISS bij verschillende industriële partnerprogramma’s, zoals geavanceerde patroonvorming, 3D-systeemintegratie en optische interconnectie, onder leiding van imec. In deze programma’s wordt samen gewerkt aan de nieuwste proces- en inspectiemethoden voor procesoptimalisaties van de volgende generatie halfgeleiders.

Investeringen in lijn met de European Chips Act

De nauwe samenwerking tussen imec en ZEISS sluit aan bij de doelstellingen en ambities van de Europese Unie en de European Chips Act, die de technologische soevereiniteit, concurrentiekracht en veerkracht van Europa wil versterken. “Met de investeringen in de pilootlijn van imec, die nu wordt uitgebreid met de NanoIC pilootlijn, draagt ZEISS aanzienlijk bij tot het behoud van Europa’s voorsprong in de nieuwste generatie halfgeleiderapparatuur en de verdere uitbreiding ervan door de ontwikkeling van technologische roadmaps,” zegt Stammler.

De versterkte samenwerking tussen de twee partners is ook een signaal over de relevantie van cross-industry networking voor de wereldwijde halfgeleidermarkt: “Dit strategische partnerschap tussen imec en ZEISS onderstreept hoe een sterke cohesie tussen Europese partners, die cruciaal is voor het opzetten van de NanoIC-pilootlijn, de meest geavanceerde infrastructuur voor sub-2nm onderzoek en ontwikkeling ter wereld, innovatie versnelt en Europa’s leiderspositie in het halfgeleider-ecosysteem versterkt,” zegt Van den hove.