Europa wil zijn afhankelijkheid van buitenlandse technologie voor defensie en veiligheid verkleinen. Tegen die achtergrond gaan het Belgische onderzoekscentrum imec en Defensie strategisch samenwerken aan de ontwikkeling van sensoren, kunstmatige intelligentie en veilige communicatietechnologie. De samenwerking moet niet alleen militaire innovatie versnellen, maar ook bijdragen aan een sterkere Europese halfgeleider- en defensie-industrie.

Imec brengt zijn expertise in nano-elektronica, halfgeleiders en geavanceerde chip- en systeemarchitecturen in. Door deze kennis te koppelen aan de operationele behoeften van Defensie moeten onderzoeksresultaten sneller worden vertaald naar militaire toepassingen. Daarbij gaat het onder meer om dreigingsdetectie, betrouwbare plaatsbepaling en veilige informatie-uitwisseling.

De samenwerking past binnen ODIN, het Belgische initiatief om defensieonderzoek, technologieontwikkeling en industriële productie nauwer met elkaar te verbinden. Daarmee ontstaan ook kansen voor technologiebedrijven, start-ups en toeleveranciers om deel te nemen aan Europese defensieketens.

Theo Francken, Belgisch minister van Defensie: ‘Met imec willen we nieuwe technologie sneller beschikbaar maken voor onze militairen en tegelijkertijd onze strategische kennis en expertise in eigen land versterken.’

Voor Europa is vooral het behoud van strategische kennis en productiecapaciteit van belang. Geavanceerde chips, sensoren en communicatiesystemen zijn steeds bepalender voor militaire slagkracht, terwijl de ontwikkeling en productie ervan sterk internationaal verweven zijn. Door onderzoek en industriële toepassing dichter bij elkaar te brengen, willen imec en Defensie bijdragen aan een minder kwetsbare Europese technologiepositie.

Patrick Vandenameele, CEO imec: ‘Geavanceerde technologie is bepalend voor onze veiligheid. Met onze kennis en expertise willen we bijdragen aan een sterker en weerbaarder Europa.’

Naast gezamenlijke onderzoeksprogramma’s zetten beide partijen in op talentontwikkeling en kennisopbouw. Imec zal bovendien zijn expertise inzetten binnen nationale en internationale defensie- en veiligheidsinitiatieven. Concrete projecten, investeringsbedragen en tijdschema’s zijn nog niet bekendgemaakt.