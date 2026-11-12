Het Belgische onderzoeksinstituut imec en het Japanse ASRA hebben gezamenlijke architectuureisen opgesteld voor chiplets in de auto-industrie. Daarmee willen ze het mogelijk maken om chips van verschillende fabrikanten binnen één systeem te combineren. De standaardisatie moet de ontwikkelkosten verlagen, de integratie van nieuwe technologie versnellen en de afhankelijkheid van individuele chipleveranciers verminderen.

De vraag naar rekenkracht in voertuigen groeit snel. Geavanceerde rijhulpsystemen, autonoom rijden en AI-toepassingen stellen steeds hogere eisen aan de elektronica. Tot nu toe wordt die rekenkracht vooral geleverd door zogenoemde monolithische systems-on-chip (SoC’s), waarin alle functies op één chip zijn geïntegreerd. Naarmate de complexiteit toeneemt, worden deze chips echter duurder en tijdrovender om te ontwikkelen.

Chipletarchitecturen bieden een alternatief. Daarbij wordt een groot chipsysteem opgebouwd uit meerdere kleinere chips, die elk zijn geoptimaliseerd voor een specifieke functie. Zo kunnen bijvoorbeeld rekenkracht, AI-verwerking en communicatie afzonderlijk worden ontwikkeld en vervolgens in één systeem worden geïntegreerd.

Van afzonderlijke chips naar één werkend systeem

De industriële uitdaging is dat chiplets van verschillende leveranciers niet vanzelfsprekend samenwerken. Daarvoor zijn afspraken nodig die verder gaan dan de fysieke verbindingen tussen de chips.

Met het nieuwe (ACIR) leggen imec en Advanced SoC Research for Automotive (ASRA) gezamenlijke architectuureisen vast. Deze hebben onder meer betrekking op communicatie tussen chiplets, energiebeheer, opstartprocedures, foutdetectie en functionele veiligheid.

Vooral dat laatste is cruciaal in de auto-industrie. Wanneer een onderdeel van het chipsysteem uitvalt, moeten andere onderdelen die storing kunnen herkennen en moet het systeem voorspelbaar en veilig reageren. ACIR beschrijft daarom ook een gemeenschappelijke infrastructuur voor het melden van fouten.

Meer ontwerpvrijheid voor autofabrikanten en toeleveranciers

Voor autofabrikanten en Tier 1-toeleveranciers kan een open chipletarchitectuur belangrijke voordelen bieden. Zij kunnen gespecialiseerde chips van verschillende leveranciers combineren, zonder voor iedere nieuwe voertuigarchitectuur een volledig nieuw chipsysteem te hoeven ontwikkelen.

Dat biedt mogelijkheden om ontwikkeltrajecten te verkorten, bestaande technologie opnieuw te gebruiken en sneller nieuwe AI-functionaliteiten te integreren. Tegelijkertijd kan een ecosysteem met meerdere leveranciers de flexibiliteit en leveringszekerheid in de halfgeleiderketen vergroten.

Volgens Bart Placklé, senior vice president automotive bij imec, is ACIR bedoeld als open referentiekader voor de volledige waardeketen, van autofabrikanten en halfgeleiderproducenten tot softwareontwikkelaars en systeemintegratoren. Het document schrijft voor aan welke eisen chiplets moeten voldoen, maar laat leveranciers vrij in de technische uitvoering.

Europese en Japanse chipindustrie trekken samen op

Met ACIR brengen imec en ASRA de Europese en Japanse automotive- en halfgeleiderindustrie dichter bij elkaar. De gezamenlijke architectuureisen moeten voorkomen dat afzonderlijke fabrikanten incompatibele oplossingen ontwikkelen.

Daarmee raakt het initiatief aan een bredere industriële ontwikkeling: de verschuiving van volledig geïntegreerde chips naar modulaire halfgeleidersystemen. Net als bij modulaire machinebouw kan standaardisatie van interfaces ervoor zorgen dat afzonderlijke componenten sneller worden ontwikkeld, gecombineerd en vervangen.

De eerste versie van ACIR is openbaar beschikbaar en staat open voor reacties vanuit de industrie. Het document vormt een aanvulling op bestaande standaarden en moet de verdere ontwikkeling van een internationaal ecosysteem voor automotive chiplets ondersteunen.