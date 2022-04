Imec maakt vandaag met trots bekend dat de Lifetime of Innovation Award 2022 dit jaar gaat naar Bill Gates, medeoprichter van Microsoft en medevoorzitter van de Bill and Melinda Gates Foundation en oprichter van Breakthrough Energy, voor zijn impact op de revolutie in computersoftware. Hij schreef gebruiksvriendelijke software die de computer een plaats gaf in elke huiskamer en waar bedrijven elke dag op steunen. De vooruitgang in software hielp op haar beurt de halfgeleiderindustrie vooruit door de halfgeleidingschaling te versnellen, energieverbruik te verminderen en kosten te drukken. De prijsuitreiking en een interview met Bill Gates zijn te zien op 17 mei in Antwerpen tijdens imecs Future Summits.

“Bill Gates heeft voor een doorbraak gezorgd in software voor personal computers. Hij maakte zijn droom waar om ‘een computer op elk bureau en in elk huis’ te plaatsen, en veranderde zo de manier waarop we leven en werken. De software innovaties die hij pionierde, stimuleerden de halfgeleiderindustrie met verbeterde computerkracht, minder stroomverbruik, betere graphics en een kleinere voetafdruk. Ze voedden effectief de Wet van Moore. Bill Gates’ verbazingwekkende realisaties, visie en missie om een duurzamere wereld te creëren voor iedereen, zijn een inspiratie voor ons allemaal. Het is een eer voor imec en onze internationale gemeenschap om deze onderscheiding op ons evenement te mogen uitreiken,” zegt Luc Van den hove, CEO van imec.

De naam Bill Gates is haast synoniem met Microsoft, het bedrijf dat hij in1976 met Paul Allen oprichtte om programmeertalen en software voor verschillende systemen te ontwikkelen. Microsoft creëerde het PC DOS besturingssysteem dat ze aan IBM leverde en introduceerde Microsoft Office in 1989. De codes die ze ontwikkelde, gaven de aanzet tot de explosieve groei van thuiscomputers in de jaren ’80. Het belangrijkste product van Microsoft, Windows, draait nu op 1,5 miljard computers en is het dominante besturingssysteem in de wereld dat bedrijven, huishoudens, games en nog veel meer aanstuurt. Het stelt mensen in staat met elkaar in contact te komen, samen te werken en te innoveren. Het bedrijf is al bijna 40 jaar voorloper in de digitale transformatie, van de eerste besturingssystemen tot de komst van cloud computing.

Toen Bill Gates terugtrad als CEO bij Microsoft, wijdde hij zijn tijd aan verschillende filantropische initiatieven via de Bill & Melinda Gates Foundation. De Gates Foundation is een van de grootste private stichtingen ter wereld en vecht tegen armoede, ziektes en ongelijkheid wereldwijd. Bill Gates is ook de oprichter van Breakthrough Energy, een netwerk van entiteiten en initiatieven zoals investeringsfondsen, nonprofit- en filantropische programma’s en beleidsinspanningen gericht op het bestrijden van de klimaatverandering en versnellen van innovatie.

Sinds 2015 eert imec met dea Lifetime of Innovation award personen die chip- en digitale technologie aanzienlijk vooruit hebben geholpen. Eerdere laureaten waren onder meer Dr. Gordon Moore (Intel), Dr. Morris Chang (TSMC), Dr. Kinam Kim (Samsung), Dr. Irwin Jacobs (Qualcomm) en Martin van den Brink(ASML).