Jean-Pierre Wildschut, CEO, ILIAS Solutions: “We zijn verheugd dat Ian Knight, met zijn brede defensie-expertise en ervaring, de kans zal grijpen om onze organisatie in de VS verder te laten groeien en we willen Dave Scott bedanken voor zijn enorme inspanning bij het opzetten van ILIAS Federal Solutions.”

Scott speelde een cruciale rol bij het soepel integreren van IFED, het vergroten van de expertise van lokale mensen met een militaire achtergrond en het zorgen voor afstemming op de bedrijfscultuur, wettelijke bepalingen en veiligheidsmachtigingen. Knight zal het van hieruit overnemen om de ILIAS-activiteiten te laten groeien en nauwere banden met onze klanten en partners te bevorderen. Scott zal IFED blijven ondersteunen als senior adviseur.

Ian Knight, CEO ILIAS Federal Solutions: “Ik ben vereerd dat ik de kans krijg om het team in de VS en onze inspanningen daar te leiden. De afgelopen jaren bij ILIAS waren opwindend, van het brengen van de volgende generatie vlootbeheer naar de F-35-gemeenschap tot het werken met Lockheed Martin en hun klanten op vele andere platforms. Mijn doel is om onze relaties in de VS verder te versterken en nieuwe logistieke en operationele capaciteit te blijven brengen voor de oorlogsjager en de defensie-industrie.”

Ian knight is een vooraanstaand afgestudeerde in pilotenopleiding en top afgestudeerd aan de RNLAF Weapon School. In 2012 werd hij geselecteerd als een van de eerste vier RNLAF F-35-piloten, belast met het uitvoeren van F-35 operationele tests samen met partners van de Amerikaanse diensten, het VK en Australië. Ian voerde het bevel over zowel het testsquadron op Edwards AFB als het eerste operationele F-35 squadron op vliegbasis Leeuwarden.

Knight’s reis met ILIAS Solutions begon in 2020, waar hij aanzienlijke vooruitgang boekte bij het versterken van de ILIAS Fleet Management Solution en deze inzette bij de eerste F-35-klant, de Royal Australian Air Force. Als Business Development Manager en Account Manager voor onze partner Lockheed Martin heeft de visionaire aanpak van Knight zowel de klanten als het partnerbestand aanzienlijk versterkt. Ian heeft een bachelor in technische natuurkunde van de Technische Universiteit Delft, een Master in Military Operational Art &; Science van USAF Air University en voltooide een executive training in logistiek aan het MIT.