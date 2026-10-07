Met nieuwe smelttechnologieën wist Royal Leerdam zijn gasverbruik al fors terug te dringen. De volgende stap richting CO 2 -arme glasproductie vraagt om elektrificatie. Daar wringt het: het stroomnet zit vol en verduurzamingsregels sluiten niet altijd aan op de praktijk. ‘Er ligt te veel focus op de regels. En te weinig op het doel.’

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Royal Leerdam wil vergroenen, maar loopt vast op stroom en regels

In Portugal heeft Leerdam Crisal Glass een hybride smeltoven, die naast gas ook elektriciteit gebruikt.

een hybride smeltoven, die naast gas ook elektriciteit gebruikt. Voor grootschalige elektrificatie is in Leerdam niet genoeg stroom beschikbaar.

Voor processen die niet volledig kunnen worden geëlektrificeerd, kijkt Royal Leerdam onder meer naar waterstof.

‘Investeringen die eenmaal elders zijn gedaan, komen niet zomaar terug.’

Wie door de fabriek van Royal Leerdam loopt, merkt onmiddellijk hoeveel energie er nodig is om een wijnglas te maken. Rond de smeltovens is de hitte voelbaar en door openingen in de installaties zijn de gasvlammen te zien waarmee het glas op temperatuur wordt gehouden. Verderop krijgt de gloeiende glasmassa stap voor stap zijn vorm, totdat aan het einde van de productielijn kristalheldere wijnglazen worden gecontroleerd en ingepakt. Jaarlijks verlaten 100 tot 120 miljoen glazen de fabriek in Leerdam.

Op deze plek wordt al sinds 1765 glas gemaakt. Royal Leerdam richt zich tegenwoordig volledig op tafelglas, maar het historische fabrieksterrein draagt nog altijd de sporen van de tijd waarin hier verschillende soorten glas onder één dak werden geproduceerd. ‘Het is een flink complex’, zegt Marco van Valburg, director Sustainable Manufacturing van Leerdam Crisal Glass, het bedrijf achter de merknaam Royal Leerdam. ‘Met onze kantoren en productiefabriek zitten we tussen de grondstofmengerij voor verpakkingsglas aan de ene kant en de flessenfabriek aan de andere kant.’ Ooit vormden al die glasactiviteiten één bedrijf. Sinds 2022 is Royal Leerdam in handen van investeringsmaatschappij Anders Invest. De flessenfabriek heeft een Amerikaanse eigenaar: Owens-Illinois (OI).

Tot 1450 graden

De grootste energiegebruiker in het glasproductieproces is de smeltoven. Zand, kalksteen, soda en enkele andere grondstoffen worden daarin verhit tot zo’n 1450 graden. Van Valburg: ‘Er is een fysische ondergrens, daar kun je niet omheen. Je hebt nou eenmaal een bepaalde hoeveelheid energie nodig om grondstoffen te smelten of om de kelk aan de voet te lassen.’

‘We zitten in een energiewoestijn’

Daarom werkt Royal Leerdam langs twee sporen: het energieverbruik zo ver mogelijk terugbrengen en fossiele energie vervangen door CO 2 -arme alternatieven. ‘Enerzijds probeer je minder energie erin te stoppen en anderzijds probeer je CO 2 -gebonden energie te reduceren’, vertelt Van Valburg. Daarmee doelt hij vooral op het aardgas waarmee de ovens traditioneel worden gestookt. Elektriciteit heeft de voorkeur als alternatief, maar waterstof en biogas zijn ook opties.

Minder gas

Een eerste grote stap in het terugdringen van dat aardgasverbruik zette Royal Leerdam al in 2010, toen het een van zijn ovens ombouwde van gas-luchtverbranding naar zogenaamde oxyfuel-technologie. Daarbij wordt aardgas niet langer met gewone lucht verbrand, maar met vrijwel pure zuurstof. ‘In plaats van tien kuub lucht per kuub aardgas gebruik je dan 1,8 kuub zuurstof’, legt Van Valburg uit. ‘Je stopt dus veel minder volume in de oven en hoeft alle stikstof uit de lucht niet mee te verwarmen.’ Het smeltproces werd daarmee energiezuiniger en de CO 2 – en NO x -uitstoot gingen significant omlaag.

Zeven jaar later volgde opnieuw een grote ingreep. Twee oudere gas-luchtgestookte ovens maakten plaats voor één grotere oxyfuel-oven, waaraan Royal Leerdam ook een systeem voor warmteterugwinning toevoegde. Met de hitte van de rookgassen uit de oven wordt een stapel stenen opgewarmd. In de volgende cyclus wordt het aardgas langs die hete stenen geleid voordat het naar de oven gaat. ‘Met deze Optimelt-techniek geef je de warmte terug aan het proces’, aldus Van Valburg. ‘Die twee technieken samen zorgden voor 40 procent besparing in gas en CO 2 .’

Veel verder valt het energieverbruik met dergelijke efficiencymaatregelen nauwelijks nog terug te dringen. De volgende grote stap vraagt om een andere energiebron. Daarvoor heeft Royal Leerdam ook al een technologie in de praktijk gebracht – alleen niet in Leerdam.

Tot 80 procent elektrisch

Die meest geavanceerde oven staat in de Portugese fabriek van Leerdam Crisal Glass. Daar was in 2024 een smeltoven aan vervanging toe. Het bedrijf koos voor een hybride oven, die naast gas ook elektriciteit gebruikt. Elektrodes brengen de warmte rechtstreeks in het glasbad, waardoor tot 80 procent van de benodigde energie elektrisch kan worden ingebracht. ‘We waren de eerste in de tafelglasindustrie die deze technologie toepaste’, vertelt Van Valburg. ‘Inmiddels wordt deze hybride aanpak door de hele Nederlandse glasindustrie als een goede toepassing gezien.’

De resterende 20 procent wordt nog met aardgas gestookt, maar ook daarvoor is een alternatief voorzien. De installatie is namelijk voorbereid om op termijn waterstof te gebruiken. Het bedrijf is daarvoor in gesprek met een lokale partij, die groene waterstof via een pijpleiding zou kunnen aanleveren. ‘Je bouwt daarmee flexibiliteit in je systeem in’, zegt Van Valburg. Afhankelijk van de beschikbaarheid en prijs van energie kan de verhouding tussen elektriciteit en gas worden aangepast.

Technisch heeft Royal Leerdam daarmee een belangrijke route naar veel minder aardgas in handen. Het ligt voor de hand om die technologie bij een volgende ovenvernieuwing ook in Leerdam toe te passen. Daar stuit het bedrijf echter op een inmiddels bekend probleem: voor grootschalige elektrificatie is in Leerdam simpelweg niet genoeg stroom beschikbaar. ‘En in Nederland is de stroom toch al beduidend duurder dan in omliggende landen.’

Aansluiting zit vol

Royal Leerdam deelt zijn elektriciteitsaansluiting op dit moment met flessenproducent OI en de beschikbare capaciteit wordt al volledig benut. ‘Willen we het decarbonisatietraject aflopen door onze processen te elektrificeren, dan hebben we op deze locatie ongeveer vier keer zoveel stroom nodig’, zegt Van Valburg. ‘Dat vraagt om een heel dikke kabel.’

En die kabel is er voorlopig niet. Netbeheerder Stedin kan de benodigde capaciteit naar verwachting pas in 2032 beschikbaar stellen. Bovendien moet daarvoor nieuwe infrastructuur worden aangelegd. Royal Leerdam onderzoekt daarom een alternatief: een eigen aansluiting, los van OI. Omdat het bedrijf minder elektriciteit nodig heeft dan de volledige site, zou een kleinere aansluiting mogelijk voldoende zijn.

Ook die route blijkt niet eenvoudig. Zo vormt onder meer de WOZ-situatie op het terrein een obstakel. Royal Leerdam en OI hebben nu één WOZ-beschikking, een overblijfsel uit de tijd dat de glasactiviteiten bij elkaar hoorden. Voor de bedrijven zelf leverde dat nooit problemen op: de rekening werd onderling verdeeld. Voor een afzonderlijke aansluiting moet de scheiding ook juridisch op papier worden vastgelegd. ‘Dat heeft meer dan een halfjaar geduurd. En nu ligt de bal weer bij Stedin’, aldus Van Valburg. ‘Als de juridische afdeling het heeft goedgekeurd, gaan ze de aanvraag formeel in behandeling nemen. Dan zijn we driekwart jaar verder. Dat steekt.’

Alles bij elkaar brengt dat onzekerheid en zijn investeringen moeilijk te plannen, terwijl Royal Leerdam voor zijn verduurzaming niet alleen meer elektriciteit nodig heeft. Voor processen die niet volledig kunnen worden geëlektrificeerd, kijkt het bedrijf onder meer naar waterstof. Ook daarvoor ligt Leerdam ongunstig ten opzichte van de infrastructuur die Nederland aanlegt. ‘We liggen ver van de backbone af waar we over nadenken in dit land’, zegt Van Valburg. ‘We zitten hier in een energiewoestijn.’

Regels remmen verduurzaming

Dat Royal Leerdam daarin niet alleen staat, weet Van Valburg uit zijn tweede rol. Als secretaris van de Vereniging van Nederlandse Glasfabrikanten (VNG) kent hij de situatie bij andere glasproducenten en spreekt hij namens de sector met netbeheerders, provincies en het ministerie van Economische Zaken. Daarbij merkt hij dat collega-bedrijven die willen verduurzamen, eveneens tegen regelgeving aanlopen. ‘We zijn hier al een paar jaar mee bezig. Nu moeten er besluiten worden genomen.’

Voor een nieuwe oven die grotendeels elektrisch wordt, kan die steun een deel van de hoge investeringskosten opvangen. Maar zodra zo’n installatie nog voor een klein deel fossiele energie gebruikt, valt de aanvraag in Nederland buiten de boot.

Een voorbeeld zijn de subsidies waarmee de overheid investeringen in verduurzaming wil stimuleren. Voor een nieuwe oven die grotendeels elektrisch wordt, kan die steun een deel van de hoge investeringskosten opvangen. Maar zodra zo’n installatie nog voor een klein deel fossiele energie gebruikt, valt de aanvraag in Nederland buiten de boot. Dat botst met de technische realiteit van de glasindustrie, waar volledige elektrificatie niet altijd mogelijk of meteen haalbaar is. ‘Dan zegt RVO: er zit nog steeds 5, 10 of 20 procent gas in, dus we mogen het niet toepassen’, heeft Van Valburg ervaren.

VNG kaartte dat onlangs aan bij het ministerie. ‘In Duitsland gelden dezelfde Europese regels. Daar wordt gewoon een oven gebouwd met subsidie en die wordt echt niet honderd procent elektrisch. Die wordt maar vijftig procent elektrisch. Hoe kan dat nou?’ Van Valburg benadrukt dat subsidie op zichzelf niet bepaalt of Royal Leerdam investeert. ‘Maar het helpt wel. Die investeringen zijn gigantisch en je doet ze voor 25, 30 jaar.’

Nog schrijnender vindt hij het voorbeeld van de subsidieaanvraag voor een oven bij buurman OI. Dat bedrijf wilde tijdens een noodzakelijke ovenrevisie meteen warmteterugwinning installeren, maar kreeg daarvoor geen steun. Wanneer de revisie en verduurzamingsmaatregel als twee afzonderlijke projecten zouden worden uitgevoerd, kon dat wel. In de praktijk zou de fabriek de oven dan twee keer kort achter elkaar maandenlang moeten stilleggen. ‘Dat ga je als bedrijf nooit doen’, zegt Van Valburg. ‘Dan haal je de doelstelling toch niet.’

Daar zit voor hem het bredere probleem. Regels die verduurzaming moeten bevorderen, kunnen investeringen in de praktijk vertragen of zelfs verhinderen. ‘We zijn in Nederland te gefocust op de regels. En niet op het doel’, vindt Van Valburg. ‘We moeten doelgericht de gepaste flexibiliteit hanteren en daarbij het juridische stuk iets minder zwaar laten wegen.’

Op tijd?

De gevolgen worden ondertussen steeds concreter. Het bedrijf wil in Leerdam glas blijven produceren, maar met elektrificatie als randvoorwaarde en de ervaring met soepelere regelgeving in bijvoorbeeld Portugal is dat uitdagend. Tel daarbij op dat Royal Leerdam concurreert met landen als China en Egypte waar de energie- en loonkosten significant lager liggen. ‘De rest van de wereld loopt niet zo hard als het over verduurzaming gaat’, zegt Van Valburg. Tegelijk merkt hij dat klanten de decarbonisatiestappen bij Royal Leerdam waarderen, maar uiteindelijk vaak toch voor de laagste prijs kiezen. ‘Wie durft er echt zijn nek uit te steken?’

De tijd dringt. ‘Ik zie de oplossing, we hebben de roadmap liggen’, aldus Van Valburg. ‘De vraag is alleen: hebben we voldoende tijd om er te komen?’ Als infrastructuur, regelgeving en industriebeleid niet sneller aansluiten op de investeringen die bedrijven moeten doen, kan het antwoord voor steeds meer productiebedrijven negatief uitvallen. En investeringen die eenmaal elders zijn gedaan, komen niet zomaar terug. ‘Redden we dat? Want over een aantal jaren zijn de besluiten voor heel veel partijen gevallen.’