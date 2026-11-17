Manon Ritten (26) is sinds september 2025 managementtrainee bij Frencken Mechatronics in Eindhoven. Ze ontwikkelt zich breed en traint haar leiderschapsvaardigheden. Kenmerken die haar, naast dat zoeken naar uitdaging, typeren, zijn: nieuwsgierigheid en de wil om te leren, liefst samen met anderen. ‘Ik hoef niet altijd zelf het antwoord te hebben.’

Managementtrainee Manon Ritten houdt van uitdaging

Waarom ze haar bij Frencken Mechatronics een young talent vinden? Een van haar leidinggevenden omschrijft haar als volgt: ‘Manon beschikt over analytische skills. Er zijn niet veel data beschikbaar in de intensieve maakindustrie waarin wij opereren, daarom is het cruciaal om feiten boven water te krijgen en om niet af te gaan op gevoel of op aannames van andere mensen. Manon is proactief en resultaatgericht. Dat is cruciaal als je baanbrekende verbeteringen wilt realiseren. Ze is empathisch, eerlijk en heeft een sterk moreel kompas. Dat stelt haar in staat om oprechte verbindingen met anderen aan te gaan.’

Het management traineeship van Frencken brengt trainee Manon Ritten (midden) voor een half jaar naar Maleisië. ‘Ik herken hier veel; de manier van samenwerken, de openheid en drive die we in bij Frencken in Nederland ook hebben.’ Links staat Martin Low, general director van de locatie in Bangi, en rechts senior director en een van haar begeleiders, How Gow Hwa. Foto: Frencken Group

Toen en Onderweg

Manon Ritten: ‘Ik ben opgegroeid in Kerkrade en heb in Heerlen het tweetalig gymnasium afgerond. Ik zwom op hoog niveau en wilde daarmee doorgaan tijdens mijn studie. Daarom koos ik voor een opleiding aan de TU Eindhoven, omdat ik daar mijn sport en studeren goed kon combineren. Ik ging er zwemmen bij PSV. Behalve in scheikunde had ik een grote interesse in levensmiddelentechnologie. Na het afronden van mijn bachelor besloot ik mezelf extra uit te dagen door te kiezen voor een dubbele master: technische scheikunde in Eindhoven en levensmiddelentechnologie in Wageningen. En ik bleef zwemmen.’

‘Ik ben zeer gedreven; het opzoeken en verleggen van grenzen past bij mijn topsportmentaliteit. In het zwemmen heb ik veel bereikt. Ik ben derde geworden op de 1500 meter in de open klasse en heb meermaals goud gewonnen met de estafetteploeg, beide op het NK. Na mijn eerste twee masterjaren ben ik gestopt met zwemmen. Ik had bereikt wat ik wilde, wilde me volledig focussen op afstuderen en de fase die daarna zou komen, en daarin nieuwe uitdagingen zoeken.’

‘De hightechindustrie trok me uiteindelijk toch meer dan de levensmiddelentechnologie. Ik ging op zoek naar een startersfunctie met veel ruimte voor ontwikkeling in verschillende disciplines. Bij een bedrijf waar samenwerken, leren van en met elkaar, samen uitdagingen aangaan en ideeën delen centraal staan.’

Nu

‘Met drie andere starters ben ik een jaar geleden gestart in het management traineeship. We komen van drie verschillende opleidingen. In ons eerste jaar hebben we drie projecten gedaan op verschillende afdelingen. Daarnaast hebben we een gezamenlijk project gedaan. In dit groepsproject werkte ik nauw samen met de andere trainees. We hebben onderzocht hoe Frencken het beste om kan gaan met ramp-ups en ramp-downs.’

‘Ik wil over technologie nadenken, van anderen leren en in een internationale omgeving werken’

‘Twee trainees hebben technische bedrijfskunde gestudeerd, een ander biomedische technologie. We hebben veel geleerd van elkaars manier van denken. Ik heb structuur en analytisch denken ingebracht. Ik ontdekte dat ik creatiever ben dan ik altijd gedacht heb, doordat een van mijn collega-trainees me triggerde om zaken op een andere manier te bekijken.’

‘In mijn tweede project heb ik een portfoliomanagementframework opgezet. Ik heb voor ieder product dat we ontwikkelen inzichtelijk gemaakt in welke mate het aansluit bij onze kerncompetenties. En bekeken of, als een product sterk bij deze competenties past, het zich vertaalt in een hogere marge. Mijn begeleider leerde me anders te kijken naar de data en het probleem. Dat zorgde voor een belangrijk inzicht; ik hoef niet altijd zelf het antwoord te hebben en moet soms eerst leren hoe een vraagstuk te bekijken.’

‘Binnen Frencken is iedereen bereid om kennis te delen. Ik denk dat de organisatie ook van mij leert. In mijn derde project ben ik tijdelijk teamleider geweest bij de afdeling Quality. Collega-teamleiders gaven aan dat ze van mijn stijl kunnen leren, van de manier waarop ik luister, observeer, meedenk en terugkoppel. Andersom heb ik van hen geleerd om directer te zijn. In dit project ben ik in het diepe gegooid. Van nature ben ik iemand die iets eerst helemaal wil beheersen. Ik heb geleerd dat je in zo’n leidinggevende functie helemaal geen kennisdrager hoeft te zijn, maar dat het jouw taak is om de kennis die in een team zit goed te benutten.’

‘Sinds anderhalve week werk ik in onze vestiging in Bangi, Maleisië. Ik vind het heel waardevol om mezelf onder te dompelen in een andere cultuur en te ervaren hoe Frencken in dit land werkt. Ik herken veel; de manier van samenwerken, de openheid en drive. Ik word echt onderdeel van het team en collega’s nemen me actief mee, bijvoorbeeld door me mee uit lunchen te vragen. Dit alles zorgt ervoor dat verbinding maken makkelijk is en van elkaar leren ook.’

‘Frencken gaat wereldwijd over naar een ander ERP-systeem. Daarvoor moeten alle modules gestandaardiseerd worden. Ik coördineer, vanuit het projectmanagementbureau, onder andere workshops met de topic experts van de verschillende locaties om in kaart te brengen hoe de processen momenteel per locatie verlopen en vervolgens te bepalen hoe we deze processen binnen de nieuwe software kunnen standaardiseren.’

Toekomst

‘Ik ben erg geïnteresseerd in technologie, wil altijd begrijpen wat er mogelijk is en hoe je kunt innoveren. Ik wil over technologie nadenken, van anderen leren en in een internationale omgeving werken. Een leiderschapsrol bij Frencken zie ik dan ook als een mooie toekomst. Een interessante vraag voor Frencken is hoe klanten zich gaan ontwikkelen en op welke manier wij daarbij kunnen aansluiten. Gaan we alleen de markt volgen, of ontwikkelen we producten waarvan de markt nog niet weet dat ze die nodig heeft? We zitten in een high-pace industry met veel concurrentie, dus ik denk dat het steeds belangrijker wordt om voorop te lopen.’

‘Als trainees hebben we echt impact op de organisatie. Zo zijn wij het project Trainees Improve Frencken gestart. Daarvoor hebben we onder andere een sportplatform (Let’s Move Frencken) opgezet. Er waren al padel- en mountainbikegroepjes. Wij hebben een hardloopclub en een padeltoernooi georganiseerd. Inmiddels organiseren ook andere collega’s activiteiten. Het is een leuke manier om mensen vanuit verschillende functies en afdelingen samen te brengen. Zelf heb ik ook weer een mooie, sportieve uitdaging. Ik train hier in Maleisië voor de halve Ironman triatlon. Frencken support mij in wat ik naast mijn werk doe; ik kan mijn werk flexibel inrichten.’