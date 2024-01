Via de overname van PMG (Preventive Maintenance Group) wil IJssel Technologie haar marktpositie verstevigen in Zuidwest Nederland en Vlaanderen. Door deze acquisitie gaat IJssel Technologie de grens over en kan vanuit deze eerste positie doorbouwen aan de dienstverlening via overnames uit een sterk netwerk van Argos Wityu in België.

Deze eerste internationale overname, afgerond op 29 December 2023, is een belangrijke vervolg schakel in de reeks om full-service en met technische expertise internationaal te ontzorgen bij de klanten van de groeiende groep. De dienstverlening van PMG past naadloos in de al bestaande activiteiten vanuit IJssel Technologie op het gebied van smeertechnisch onderhoud, inspecties en advies. Via de langdurig klantrelaties van PMG kan IJssel Technologie deze klanten nog beter ontzorgen als de one-stop-shop voor industrieel onderhoud.

Het digitaal en preventief monitoren van de onderhoud- en smeerbehoefte dat PMG aanbiedt past goed bij het innovatieve karakter van IJssel op het gebied van ‘connected maintenance services’. Zo verwacht IJssel Technologie de remote/online monitoring diensten van PMG te integreren in het UpTimeWorks aanbod.

PMG is een bedrijf opgericht in 2010 gespecialiseerd op het gebied van innovatief 1e lijns preventief smeertechnisch onderhoud, inspecties en advies. Via diepe sector expertise in o.a. recycling, materialen en (petro)chemie ontzorgt PMG de behoeften van haar klanten. Via het specialisme van de onderneming, draagt PMG bij aan het succes en de continuïteit van de klant. Ze opereren vanuit aanwezigheid bij de klant op locatie met 16 specialisten die als verlengde van de klant fungeren.

André Munniksma, verkopende eigenaar PMG, zegt: “Door het onderbrengen van de PMG-organisatie binnen de IJssel Technologie groep, creëren we een nog completer dienstenpakket, waardoor het mogelijk wordt onze visie in het 1e-lijns preventief smeertechnisch onderhoud verder uit te breiden en onze dienstverlening verder door te ontwikkelen. Denk hierbij aan on-line monitoring van oliebaden, specifieke oliemonsternames, Ultrasone smering, filtratie en reiniging als ook leidingwerk- en condenspot controles. Centraal hierbij is het advies omtrent het vastleggen van onderhoudshistorie in de diverse onderhoudsbeheersystemen en hierdoor maintenance gerelateerde besparingen helpen realiseren. De samenwerking met de IJssel Technologie Groep versterkt de lange termijn relaties met onze klanten en versterkt de continuïteit, groei en ontwikkeling van onze bestaande dienstverlening.”

Bas Ambachtsheer, CEO bij IJssel Technologie Groep, zegt: “PMG vult niet alleen onze kernactiviteiten op het gebied van preventief smeer technisch onderhoud aan, maar opent ook de deur in het zuiden van Nederland en Belgie voor IJssel Technology Services”

Over IJssel Technologie IJssel Technologie is een toonaangevende Nederlandse leverancier van (voorspellend) onderhoud, en ingenieurs-, installatie-, en (productie)optimalisatiediensten voor industriële klanten en is betrokken bij een groot gedeelte van de industriële waardeketen. Via meer dan 450 medewerkers biedt zij haar diensten aan via 7 locaties in Nederland, zowel als professionele dienstverlener alsook door een externe technische dienst.

Richard Reis, Partner bij Argos Wityu, zegt: “Het versterken de aanwezigheid van IJssel Technologie in het Zuidwesten van Nederland, en de eerste stap naar België is een sprong vooruit voor de groep. De overname van een innovatieve preventieve onderhoudspartij zoals Preventive Maintenance Group, als tweede overname in jaar 1 van onze participatie is een uitstekend resultaat voor ons en het team.”

Over Argos Wityu Argos Wityu, de grootaandeelhouder van IJssel Technologie sinds 2022, is een onafhankelijke Europese privateequitygroep die de groei van middelgrote ondernemingen ondersteunt en hun managementteams hierin begeleidt. Argos Wityu opereert vanuit 7 kantoren in Europa, waaronder sinds vorig jaar ook in Amsterdam. De groep investeert in meerderheidsbelangen met kapitaal van €10m tot €100m per participatie.