IJssel Technologie neemt JD Techniek over Via de overname van JD Techniek wil IJssel Technologie haar marktpositie verbeteren door een one stop shop te zijn voor de industrie in Nederland, om zo alle activiteiten die samenkomen rondom industrieel onderhoud onder één dak te brengen in het total care concept.

Deze overname is een belangrijke eerste schakel in de reeks om full-service en met technische expertise te ontzorgen bij de klanten van de groeiende groep. Revisie werkzaamheden passen goed bij het continu verbeter model van IJssel Technologie waardoor zij nog beter in staat is haar klanten van bredere dienstverlening te voorzien op het gebied van projecten, onderhoud en revisies.

Harrie Jager, verkopende eigenaar JD Techniek, zegt: “Door de aansluiting van JD Techniek B.V. bij de IJssel Technologie groep is het mogelijk geworden om op korte termijn nog completer diensten te verlenen op het gebied van pompen en appendages. Denk hierbij aan condition-based en predictive maintenance. Deze samenwerking versterkt de lange termijn relaties die JD Techniek heeft met haar klanten. Door de overname is de continuïteit, groei en ontwikkeling van JD Techniek geborgd”

Bas Ambachtsheer, CEO bij IJssel Technologie Groep, zegt: “Ik ben bijzonder verheugd met het toevoegen van JD Techniek aan de IJssel Technologie groep die volledig past in onze strategie waarin we ook verder willen groeien in gespecialiseerde revisie activiteiten.”

Over IJssel Technologie IJssel Technologie is een toonaangevende Nederlandse leverancier van (voorspellend) onderhoud, en ingenieurs-, installatie-, en (productie)optimalisatiediensten voor industriële klanten en is betrokken bij een groot gedeelte van de industriële waardeketen. Via ruim 400 medewerkers biedt zij haar diensten aan via 5 locaties in Nederland, zowel als professionele dienstverlener alsook door een externe technische dienst.

Richard Reis, Partner bij Argos Wityu, zegt: “De overname van JD Techniek sluit volledig aan bij de ontwikkeling van IJssel Technologie. Met deze eerste acquisitie start de groep effectief haar consolidatiestrategie, bereikt nieuwe regio’s en versterkt haar sterke expertise op het gebied van technisch onderhoud.”

JD Techniek is een bedrijf gespecialiseerd op het gebied van revisie en levering van pompen en appendages. Via haar expertise, producten & diensten, draagt de onderneming bij aan het succes en de continuïteit van haar relaties. JD Techniek is een bedrijf met een hele goede reputatie in de markt, waarbij dienstverlening en de klantvraag goed begrijpen en centraal stellen in het DNA zit. Ze opereren via 2 locaties met 35 specialisten die heel goed weten waar ze mee bezig zijn, en halen daar ook nog eens een goed financieel resultaat uit.

Argos Wityu, de grootaandeelhouder van IJssel Technologie sinds 2022, is een onafhankelijke Europese privateequitygroep die de groei van middelgrote ondernemingen ondersteunt en hun managementteams hierin begeleidt. Argos Wityu opereert vanuit 7 kantoren in Europa, waaronder sinds dit jaar ook in Amsterdam. De groep investeert in meerderheidsbelangen met kapitaal van €10m tot €100m per participatie.