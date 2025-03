Het nieuw ontwikkelde XZU wentellager werd genomineerd. Het is een dubbelrijig hoekig naaldlager dat dezelfde aansluitmaten heeft als de op de markt verkrijgbare dwarsrollagers en daarom eenvoudig één-op-één kan worden vervangen. De plaatsing van zeer kleine cilindrische rolachtige rolelementen in een tweerijig lager verhoogt de kantelstijfheid met 30 procent, terwijl tegelijkertijd de wrijvingsweerstand met 20 procent wordt verminderd en de baangetrouwheid met 40 procent wordt verhoogd. Dit heeft directe effecten op de efficiëntie en productiviteit en dus ook op het energieverbruik per component. De markt biedt een breed scala aan mogelijke toepassingen voor dit nieuwe rollager. Het is bijvoorbeeld van groot nut in robotica of assemblageautomatisering, maar ook in gereedschapsmachines.