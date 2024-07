Na RCYL, een fiets gemaakt van 50 procent gerecyclede visnetten, zet igus de volgende mijlpaal op het gebied van duurzame mobiliteit: de specialist in motion plastics heeft voor de Duitse e-bikefabrikant Advanced Bikes het eerste fietsframe ontwikkeld van recyclebaar kunststofmateriaal, dat wordt vervaardigd door middel van spuitgieten. Tientallen jaren ervaring in de productie van kunststoffen en ervaring met de RCYL-fiets zijn gebruikt voor de ontwikkeling van zowel het frame als nieuwe fietsonderdelen van hoogwaardige kunststoffen.

igus breidt zijn activiteiten op het gebied van fietsonderdelen verder uit en presenteert het eerste spuitgegoten polymeer fietsframe voor geavanceerde fietsen

In 2023 werden er voor het eerst meer e-bikes dan traditionele fietsen verkocht in Duitsland. Een van de redenen hiervoor is het groeiende milieubewustzijn. Het probleem: 90 procent van de huidige fietsframes zijn gemaakt van staal, aluminium of koolstofvezel en worden geproduceerd met behulp van zeer energie-intensieve processen, om aan het einde van hun levensduur te eindigen op enorme fietsstortplaatsen. Om de transformatie naar een circulaire economie te versnellen, vertrouwt e-bikefabrikant Advanced Bikes op igus voor hun toekomstige frameproductie. Samen hebben de bedrijven nu een duurzaam composiet kunststof fietsframe ontwikkeld, dat gebruikt gaat worden in de nieuwe Reco Urban trekking e-bike.

“Het doel van Advanced was om een spuitgegoten composiet frame te produceren met 100 procent recyclebare kunststof,” herinnert Jan Philipp Hollmann, hoofd fietsonderdelen bij igus, zich. “Omdat we al meer dan 30 jaar componenten zoals glijlagers, stangkoppen, tandwielen en sferische lagers ontwikkelen en produceren voor de fietsindustrie, gingen we meteen de uitdaging aan om Advanced te ondersteunen met het ontwerp van het fietsframe en de ontwikkeling, gereedschapsmakerij en productie op ons te nemen.”

Nieuw frame beschermt het milieu

Om ervoor te zorgen dat het frame voldoende sterkte, stijfheid en een laag gewicht heeft, gebruikt igus een composietmateriaal in granulaatvorm, bestaande uit hoogwaardige kunststoffen en koolstofvezels. Daarnaast produceerde igus binnen enkele weken een meerdelig spuitgietgereedschap voor de complexe geometrie van het fietsframe. Het resultaat: een 3,3 kg lichtgewicht, uit één stuk gespoten fietsframe – zonder lasnaden, corrosiebestendig, duurzaam en extern getest. De productie in Duitsland maakt ook korte logistieke afstanden en just-in-time productie mogelijk, afgestemd op de vraag. igus kan afgedankte frames via zijn eigen “chainge” recyclingprogramma herverwerken om het materiaal opnieuw te gebruiken.

“In de toekomst willen we ook andere recyclebare fietsonderdelen zoals bagagedragers, velgen, sturen en zadelpennen laten produceren door middel van spuitgieten”, legt Helge von Fugler, oprichter en Managing Director van Advanced, uit. “Dit is de enige manier om een volledig recyclebare e-bike werkelijkheid te laten worden.”

Componenten gemaakt van smeermiddelvrije hoogwaardige kunststoffen

igus produceert momenteel fietsframes in twee verschillende processen in het hoofdkantoor in Keulen. Bij het spuitgieten worden zowel modulaire frames als frames uit één stuk geproduceerd. Er zijn ook frames die worden vervaardigd met behulp van het rotomoulding-proces – bijvoorbeeld voor de eigen RCYL-fiets van het bedrijf. Maar ook voor igus gaat het niet alleen om fietsframes. De diepgaande expertise in kunststofverwerking en de nieuwe ontwikkelingservaring worden nu ook ingezet voor nieuwe fietsonderdelen – van wielen, cranks en sturen tot planetaire tandwielen. Grote en kleine volumes kosteneffectieve productie is de realiteit – en “Made in Germany”. De hoogwaardige kunststof onderdelen zijn ook lichter en vrij van smering en corrosie. Gebruikers kunnen dus zonder problemen naar de hogedrukreiniger grijpen: er kan geen smeermiddel uitgespoeld worden en er kan niets roesten.

Maximale veiligheid dankzij vele testproeven

Voordat ze worden gebruikt, worden alle componenten uitgebreid getest. 135 biljoen testcycli en 15.000 tests vinden jaarlijks plaats in het 4.000 vierkante meter grote igus testlaboratorium in Keulen. 250 vierkante meter hiervan is alleen al bestemd voor de testopstellingen voor fietsen, waarop alle onderdelen zoals wielen, sturen en cranks worden getest. Dit geldt ook voor het nieuwe Reco-frame.

Hollmann: “We zullen computertomografie (hightech imaging) gebruiken om de eerste spuitgegoten fietsframes te controleren op mogelijke problemen zoals luchtzakken in het composietmateriaal en alle relevante frametests uitvoeren in ons testlaboratorium.” Klanten krijgen 30 jaar garantie van Advanced. Voor maximale veiligheid vertrouwt igus daarom op een groot aantal testprocedures. “Deze zijn gebaseerd op gestandaardiseerde tests, bijvoorbeeld van de EFBE en TÜV,” benadrukt Hollmann. “We voeren ook onze eigen testprocedures uit – bijvoorbeeld in onze klimaatkamer.” Met de verkregen gegevens kunnen nauwkeurige uitspraken worden gedaan over de levensduur van igus materialen onder verschillende omgevingsomstandigheden.

Alles uit één hand: van ontwerp tot eindproduct

“Met onze fietsonderdelen van hoogwaardig kunststof bieden we de fietsindustrie toegang tot een volledig nieuwe technologie”, zegt Hollmann. “Op deze manier spreken we ook OEM-fabrikanten aan die samen met ons hun eigen ideeën willen realiseren.” Door kunststof te gebruiken, kunnen ontwikkelaars het ontwerp en de geometrie volledig herzien. En met igus krijg je ook alles uit één hand: van ontwerp tot onderzoek en ontwikkeling, matrijzen maken, compounding, testen en productie, tot recycling. De just-in-time productielijn betekent dat igus snel kan leveren en dat de opslagcapaciteit van klanten kan worden verminderd. Dit maakt het bedrijf voorspelbaarder en winstgevender omdat alles op bestelling wordt geproduceerd.